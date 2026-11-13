Fiscal general llega de sorpresa al CACCO tras denuncias de presuntas torturas a reos

El fiscal general de la República, Carlo Díaz, llegó de manera sorpresiva la mañana de este viernes 13 de noviembre al Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO), ubicado en el complejo penitenciario La Reforma, en San Rafael de Alajuela.

La inesperada visita se produce en medio de graves denuncias presentadas por familiares de privados de libertad y distintas organizaciones, que alertan sobre presuntos malos tratos e incluso posibles actos de tortura dentro de la cárcel.

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En 3 puntos El fiscal general de la República, Carlo Díaz, llegó de manera sorpresiva la mañana de este viernes 13 de noviembre al Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO), ubicado en el complejo penitenciario La Reforma. La inesperada visita se produce en medio de graves denuncias presentadas por familiares de privados de libertad y distintas organizaciones, que alertan sobre presuntos malos tratos e incluso posibles actos de tortura dentro de la cárcel. Se espera que, una vez finalizado el recorrido, las autoridades informen sobre los resultados de la inspección y las eventuales medidas que podrían adoptarse ante las denuncias recibidas.

Díaz acudió acompañado de representantes del Ministerio Público y del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, adscrito a la Defensoría de los Habitantes, con el propósito de verificar directamente las condiciones en las que permanecen los reclusos.

La inspección busca determinar si las personas trasladadas a este centro penitenciario reciben un trato acorde con la legislación nacional y las normas internacionales de derechos humanos.

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El CACCO, inaugurado recientemente como parte de la estrategia gubernamental contra el crimen organizado, ha generado polémica por las estrictas medidas de seguridad y el tratamiento aplicado a los privados de libertad.

La visita fue permitida por las autoridades del Ministerio de Justicia y Paz, mientras los representantes de las instituciones desarrollan las labores de inspección.

Hasta el momento no se han dado a conocer conclusiones oficiales sobre las condiciones encontradas dentro del centro penitenciario ni se ha determinado si las denuncias corresponden a hechos comprobados.

Se espera que, una vez finalizado el recorrido, las autoridades informen sobre los resultados de la inspección y las eventuales medidas que podrían adoptarse ante las denuncias recibidas.