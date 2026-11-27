La Defensoría de los Habitantes cuestionó la decisión de las autoridades migratorias costarricenses de impedir el ingreso al país de Francesca Albanese, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y señaló posibles omisiones en el análisis de su condición como representante de ese organismo internacional.

En un pronunciamiento divulgado este viernes 27 de noviembre, la institución indicó que tuvo conocimiento de lo ocurrido el jueves anterior, luego de que trascendiera que Albanese no había podido ingresar por el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

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La experta tenía previsto recibir este viernes un Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Costa Rica (UCR), como reconocimiento a su trayectoria académica y en materia de derechos humanos.

Tras conocer el caso, la Defensoría realizó consultas informales al viceministro de Gobernación, Omer Badilla, quien tiene a su cargo la Dirección General de Migración y Extranjería. En esas gestiones se le confirmó que a Albanese se le había aplicado un rechazo administrativo por razones de seguridad nacional.

En 3 puntos La Defensoría de los Habitantes cuestionó la decisión de las autoridades migratorias costarricenses de impedir el ingreso al país de Francesca Albanese. En un pronunciamiento divulgado este viernes 27 de noviembre, la institución indicó que tuvo conocimiento de lo ocurrido el jueves anterior. La institución busca conocer cuáles fueron los elementos considerados para aplicar el rechazo administrativo y determinar si la decisión tomó en cuenta las protecciones internacionales asociadas con el mandato que ejerce la relatora de la…

La defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert, también conversó telefónicamente con la relatora, quien manifestó su intención de permanecer en Costa Rica, al menos hasta emitir un pronunciamiento sobre la actuación de las autoridades migratorias.

Cruickshank gestionó esa posibilidad con la Universidad de Costa Rica. Posteriormente, la Defensoría conoció que se habían presentado recursos de habeas corpus a favor de Albanese y la mantuvo informada sobre el avance de esas gestiones.

Cuestionamiento sobre la decisión migratoria

Según la información consignada en uno de los recursos de habeas corpus que fue tramitado, la negativa de ingreso estaría relacionada con la inclusión de Albanese, en julio de 2025, en las listas de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Gobierno de Estados Unidos.

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La Defensoría reconoció que Costa Rica tiene potestad soberana para regular la entrada, permanencia y salida de personas extranjeras. Además, recordó que la Ley General de Migración y Extranjería contempla el rechazo administrativo, mediante el cual las autoridades pueden negar el ingreso y ordenar el traslado de una persona a otro país cuando incumple los requisitos legales o enfrenta algún impedimento migratorio.

Sin embargo, advirtió que esas competencias no pueden ejercerse al margen de las obligaciones constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos.

La institución considera que cada decisión de rechazo debe sustentarse en una evaluación individual de las circunstancias de la persona afectada. Por ello, sostiene que las autoridades no deben basarse únicamente en criterios generales, automatizados o colectivos, sin considerar posibles condiciones de vulnerabilidad o necesidades de protección.

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Uno de los principales señalamientos del pronunciamiento se relaciona con la condición de Albanese como relatora especial de Naciones Unidas.

La Defensoría afirmó que en este caso se evidencia una falta de análisis y un posible desconocimiento de las prerrogativas e inmunidades que corresponden a quienes desempeñan esa función, según la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas, aprobada el 13 de febrero de 1946.

Ese instrumento contempla protecciones frente a detenciones, arrestos y procesos judiciales por actos, palabras o escritos realizados durante el cumplimiento de una misión oficial.

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Los relatores especiales son expertos designados por organismos de Naciones Unidas para investigar y documentar situaciones relacionadas con los derechos humanos. Entre sus tareas están recibir denuncias, realizar visitas a países, reunirse con autoridades y organizaciones sociales, elaborar informes y formular recomendaciones a los Estados.

Migración deberá explicar los fundamentos

Ante las dudas sobre la actuación de las autoridades, la Defensoría informó que presentó consultas formales ante la Dirección General de Migración y Extranjería.

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El objetivo es obtener información oficial sobre el fundamento jurídico y el análisis individual que llevaron a concluir que permitir el ingreso de Francesca Albanese representaba un riesgo para la seguridad nacional de Costa Rica.

La institución busca conocer cuáles fueron los elementos considerados para aplicar el rechazo administrativo y determinar si la decisión tomó en cuenta las protecciones internacionales asociadas con el mandato que ejerce la relatora de la ONU.

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