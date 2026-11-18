En medio del dolor por el asesinato de su hijo, la madre del periodista Camilo Rodríguez alzó la voz durante su vela para exigir justicia y enviar un contundente mensaje sobre la violencia, el narcotráfico y el futuro de Costa Rica.

“Que se haga justicia y que Costa Rica, el legado de Camilo esté en alto. Que sea para que seamos libres como fuimos y para que los niños que van creciendo tengan una Costa Rica digna, como la que nosotros tuvimos cuando crecíamos”, expresó Sara Chaverri en la funeraria de Cartago.

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La madre del comunicador pidió a Dios que se esclarezca el crimen y solicitó tanto a las autoridades como a los medios de comunicación asumir un papel firme frente a la situación que atraviesa el país.

En 3 puntos En medio del dolor por el asesinato de su hijo, la madre del periodista Camilo Rodríguez alzó la voz durante su vela para exigir justicia y enviar un contundente mensaje sobre la violencia, el narcotráfico y el futuro de Costa Rica. “Que se haga justicia y que Costa Rica, el legado de Camilo esté en alto. Las palabras de su madre se producen en medio de la conmoción provocada por el asesinato del periodista, quien fue atacado a balazos por sujetos que viajaban en motocicleta en San Miguel de Santo Domingo de Heredia.

Sara Chaverri recibió muestras de solidaridad durante la vela.

“No puede Costa Rica caer en eso, no pueden ganarnos, no pueden ganarnos la maldad”, manifestó con firmeza.

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Durante sus declaraciones también hizo referencia a lo que su hijo denunciaba públicamente, particularmente sobre los abogados que, según sus señalamientos, mantienen vínculos con el narcotráfico.

“Los narcoabogados, como Camilo los llamó. Esos abogados vendidos, vendidos al narco, están con dinero, están exponiendo a Costa Rica porque lo único que importa es el dinero”, expresó, retomando las denuncias que realizaba el periodista.

Asimismo, lamentó lo que considera una pérdida de valores y del compromiso por construir una mejor sociedad.

“Se acabó el amor, se acabó la lucha, se acabó el deseo de una Costa Rica digna”, señaló.

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Finalmente, pidió que el trabajo, las luchas y el sufrimiento de su hijo no sean olvidados y que su legado sirva para impulsar cambios positivos en el país.

“Que lo que Camilo sufrió y lo que Camilo trabajó sea muy bien aprovechado y muy bien rescatado”, concluyó.

Las palabras de su madre se producen en medio de la conmoción provocada por el asesinato del periodista, quien fue atacado a balazos por sujetos que viajaban en motocicleta en San Miguel de Santo Domingo de Heredia.