La Embajada de Estados Unidos en Costa Rica condenó el asesinato del periodista Camilo Rodríguez y manifestó su solidaridad con los familiares y compañeros del comunicador.

Mediante un pronunciamiento, la representación diplomática expresó sus condolencias y reiteró el respaldo de ese país a la libertad de prensa y de expresión, derechos que calificó como pilares fundamentales de la democracia.

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En 3 puntos La Embajada de Estados Unidos en Costa Rica condenó el asesinato del periodista Camilo Rodríguez y manifestó su solidaridad con los familiares y compañeros del comunicador. Mediante un pronunciamiento, la representación diplomática expresó sus condolencias y reiteró el respaldo de ese país a la libertad de prensa y de expresión, derechos que calificó como pilares fundamentales de la democracia. El pronunciamiento de Estados Unidos se suma a las condenas expresadas por otras representaciones diplomáticas tras el homicidio del comunicador.

“Estados Unidos reafirma su apoyo a la libertad de prensa y de expresión, pilares fundamentales de la democracia que comparten nuestras naciones”, señaló la Embajada.

La delegación estadounidense también se refirió a la investigación del homicidio y manifestó su confianza en que las autoridades costarricenses realicen todas las diligencias necesarias para esclarecer lo ocurrido.

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La representación diplomática indicó que espera que los responsables del crimen respondan ante la justicia.

Rodríguez fue asesinado a balazos la tarde del lunes 16 de noviembre, cuando transitaba por la ruta 32, en San Miguel de Santo Domingo de Heredia. El Organismo de Investigación Judicial mantiene abierta la investigación para identificar a los autores materiales e intelectuales y determinar el móvil del ataque.

El pronunciamiento de Estados Unidos se suma a las condenas expresadas por otras representaciones diplomáticas tras el homicidio del comunicador.