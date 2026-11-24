Una funcionaria de la Fiscalía de Los Chiles figura entre las 12 personas detenidas la madrugada de este martes 24 de noviembre, como parte de un megaoperativo contra una presunta organización criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína.

La estructura habría movilizado alrededor de 100 kilos de droga mensualmente hacia Nicaragua, generando ingresos estimados en $500.000.

Desde las 3 a. m., agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en coordinación con el Ministerio Público, ejecutaron 24 allanamientos simultáneos en Los Chiles, Coto Brus y Corredores.

En 3 puntos Una funcionaria de la Fiscalía de Los Chiles figura entre las 12 personas detenidas la madrugada de este martes 24 de noviembre. La estructura habría movilizado alrededor de 100 kilos de droga mensualmente hacia Nicaragua, generando ingresos estimados en $500.000. Todos fueron trasladados al Ministerio Público para ser indagados y determinar su situación jurídica.

La operación, denominada Caso Norte, es el resultado de una investigación que comenzó en 2021.

Vladimir Muñoz, subdirector interino del OIJ, confirmó que entre los detenidos figuran los presuntos cabecillas de la organización y una funcionaria judicial de apellidos Flores Parrales.

La mujer se desempeña como técnica judicial en la Fiscalía de Los Chiles y es sospechosa de suministrar información a los integrantes de la agrupación criminal.

Las investigaciones apuntan a que la organización recibía cargamentos de cocaína en la zona sur del país, para posteriormente trasladarlos hasta la frontera con Nicaragua.

Uno de los presuntos líderes, de apellidos Molina Pérez, coordinaba la recepción de los cargamentos, mientras que otro sujeto, de apellidos Gómez Jaime y de nacionalidad nicaragüense, habría dirigido las operaciones en la frontera norte.

De acuerdo con las estimaciones policiales, la agrupación generaba ingresos cercanos a los $500.000 mensuales producto del tráfico de estupefacientes.

Los investigadores también sospechan que parte del dinero proveniente de las actividades ilícitas era legitimado mediante negocios de venta de motocicletas, establecimientos comerciales y la compra de ganado.

La organización contaba, además, con un presunto brazo armado que estaba bajo la responsabilidad de dos hermanos de apellidos Orozco Rodríguez.

En la zona sur fueron capturados cuatro hombres de apellidos Molina Pérez, Guzmán Jiménez, Álvarez Quirós y Cortés Obregón.

Mientras tanto, en Los Chiles fueron detenidos Gómez Jaime, González Jarquín, dos hermanos Orozco Rodríguez, González Carmona y su hijo González Vásquez, Flores Parrales y Berroterán Mena.

Los sospechosos figuran en una investigación por delitos relacionados con el tráfico de drogas, legitimación de capitales, contrabando y otras actividades ilícitas.

Todos fueron trasladados al Ministerio Público para ser indagados y determinar su situación jurídica.