La historia de Karol G en Costa Rica comenzó en una época en la que «Tusa» se escuchaba prácticamente en todas partes.

El sábado 29 de febrero de 2020, la cantante colombiana se presentó por primera vez en el país como parte del Festival Picnic, en el Centro de Eventos Pedregal. Aquella participación coincidió con uno de los momentos más importantes de su carrera, impulsado por el éxito internacional de la canción que interpretó junto a Nicki Minaj, su presentación marcó un antes y un después en la historia de dicho festival.

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La intérprete colombiana de “Tropicoqueta”, “Viajando por el mundo” y “Bby Wow” en esta ocasión vendrá por cuarta ocasión a suelo nacional, para ofrecer dos conciertos, este viernes 27 y sábado 28 de noviembre, en el Estadio Nacional, como parte de su gira Viajando por el Mundo Tropitour.

El viernes 17 de junio de 2022, la intérprete de «Bichota» llegó al Anfiteatro Coca-Cola (hoy anfiteatro Imperial) de Parque Viva con su gira Bichota Tour, en una etapa en la que consolidaba su imagen como una de las principales figuras femeninas de la música urbana. El siguiente paso llegó en marzo de 2024, cuando presentó Mañana Será Bonito en el Estadio Nacional, la artista ofreció dos funciones consecutivas, los días sábado 9 y domingo 10 de marzo, ante una expectativa que superó las 90000 entradas entre ambas fechas, según reportes publicados en ese momento. Aquellos conciertos marcaron un punto de referencia en la relación de la artista con el público costarricense y evidenciaron el crecimiento de su convocatoria en el país.

En 3 puntos La historia de Karol G en Costa Rica comenzó en una época en la que «Tusa» se escuchaba prácticamente en todas partes. El sábado 29 de febrero de 2020, la cantante colombiana se presentó por primera vez en el país como parte del Festival Picnic, en el Centro de Eventos Pedregal. Cuarto show: Hoy viernes 27 de noviembre y mañana sábado 28 de noviembre del 2026 nuevamente en el Estadio Nacional como parte de la gira Viajando por el mundo Tropitour.

Ahora, Karol G vuelve al mismo recinto con una nueva propuesta musical, en la que combina sus éxitos más conocidos con canciones de sus producciones recientes.

Su recorrido por Costa Rica permite observar no solo la evolución de una artista que pasó de los festivales a los grandes estadios, sino también el impacto que su música ha tenido entre distintas generaciones de seguidores y además ha conectado con diversos tipos de públicos desde el más joven hasta un público más adulto lo que la convierte en una artista transversal y universal más allá de una edad.

¿Cuándo y dónde y a qué hora? e historial de sus presentaciones resumidas

¿Cuándo? Hoy viernes 27 de noviembre y mañana sábado 28 de noviembre

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Hora: 7 pm, las puertas del recinto abrirán desde las 3 pm

¿Aún hay entradas disponibles? Si, únicamente en las localidades de Gramilla con un costo de 37500 colones y Tropicoqueta con un costo de 73500. Aún se pueden conseguir en eticket.cr hasta agotar existencias para ambos días. Recordar que dichas localidades más la localidad 200 copas son exclusivamente para mayores de 18 años, mientras el resto de localidades en las graderías del Estadio Nacional la edad mínima es de 12 años.

Historial de presentaciones de Karol G en Costa Rica:

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Primer show: Sábado 29 de febrero del 2020, como parte de la gira Ocean Tour en el Festival Picnic en el Centro de Eventos Pedregal, Karol G fue una de las headliners del festival en aquel entonces. Produjo: Jogo

Segundo show: Viernes 17 de junio del 2022, Bichota Tour en el Parque Viva en el Anfiteatro Coca Cola (hoy anfiteatro Imperial) . Produjo: Move Concerts

Tercer show: Sábado 9 y domingo 10 de marzo del 2024 en el Estadio Nacional como parte de la gira mañana será bonito. Produjo: Move concerts

Cuarto show: Hoy viernes 27 de noviembre y mañana sábado 28 de noviembre del 2026 nuevamente en el Estadio Nacional como parte de la gira Viajando por el mundo Tropitour. Produce: Move Concerts

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