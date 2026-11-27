El brasileño defendió su trayectoria en el baile, respondió a las críticas de los televidentes y aseguró que no está en la competencia para ganar un concurso de popularidad.

A pocos días de la gran final de Mira quién baila, JP Olivato encendió la discusión en redes sociales tras referirse al desempeño de Mauricio Artavia, conocido popularmente como Papi Pazz, y pedir que no se hagan comparaciones entre ambos.

Publicidad

El brasileño aprovechó un espacio de preguntas con sus seguidores para compartir su opinión sobre la participación del humorista costarricense en el programa de Teletica.

Según informó La Teja, Olivato reconoció la evolución de Papi Pazz desde el inicio de la competencia y destacó el esfuerzo que realiza a sus 59 años. Sin embargo, consideró que las coreografías del humorista tienen un menor grado de dificultad.

En 3 puntos El brasileño defendió su trayectoria en el baile, respondió a las críticas de los televidentes y aseguró que no está en la competencia para ganar un concurso de popularidad. A pocos días de la gran final de Mira quién baila, JP Olivato encendió la discusión en redes sociales tras referirse al desempeño de Mauricio Artavia, conocido popularmente como Papi Pazz, y pedir que no se hagan comparaciones entre ambos. Mientras se acerca el desenlace de la competencia, las declaraciones de Olivato ponen sobre la mesa una pregunta: ¿debe ganar quien mejor baila o quien logra conquistar al público?

El participante también defendió su experiencia en la danza y manifestó su incomodidad ante las comparaciones.

“Papi Pazz está haciendo un muy buen trabajo, pero ya esas comparaciones, no”, expresó.

Las declaraciones del brasileño coinciden con otro intercambio en redes sociales, luego de que la creadora de contenido Daniela Vlogs analizara las nominaciones del programa.

De acuerdo con La Nación, Olivato cuestionó algunas opiniones sobre su desempeño y defendió que las presentaciones deben valorarse por su calidad técnica, más allá de las preferencias personales del público.

Publicidad

“Yo no estoy aquí para ganar un míster simpatía”, manifestó el participante.

Por su parte, Daniela aclaró que sus comentarios no pretendían atacar al brasileño y defendió la importancia de la empatía, la personalidad y la conexión con los televidentes en este tipo de competencias.

JP Olivato y su pareja de baile, Yessenia Reyes, aseguraron su lugar en la gran final sin haber enfrentado ninguna nominación durante la temporada.

Publicidad

También se encuentran clasificados Tapón y Antuan Fallas, mientras que Papi Pazz y Karla Quesada deberán disputar el último boleto disponible.

La próxima eliminación se realizará este domingo 29 de noviembre y la gran final de la tercera temporada está programada para el domingo 6 de diciembre.

Mientras se acerca el desenlace de la competencia, las declaraciones de Olivato ponen sobre la mesa una pregunta: ¿debe ganar quien mejor baila o quien logra conquistar al público?

Espacio comercial Disponible para anunciante directo 728 × 90 · Espacio al pie del artículo