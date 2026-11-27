La presentadora de Repretel aseguró que la decisión se tomó en buenos términos y que el bienestar de sus hijos continúa siendo la principal prioridad de ambos.

La presentadora de televisión y exreina de belleza Charlyn López atraviesa una nueva etapa en su vida personal, luego de confirmar su separación del empresario Pablo Ramírez, con quien estuvo casada durante 14 años.

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La noticia fue confirmada por la propia comunicadora este miércoles 25 de noviembre, tras varios rumores que circulaban en redes sociales sobre el estado de su relación sentimental.

En 3 puntos La presentadora de Repretel aseguró que la decisión se tomó en buenos términos y que el bienestar de sus hijos continúa siendo la principal prioridad de ambos. La presentadora de televisión y exreina de belleza Charlyn López atraviesa una nueva etapa en su vida personal, luego de confirmar su separación del empresario Pablo Ramírez, con quien estuvo casada durante 14 años. Ahora, la costarricense inicia un nuevo capítulo en su vida personal, en el que ha dejado claro que el bienestar de su familia continuará siendo fundamental.

“Sí, decidimos separarnos”, expresó López en declaraciones brindadas a La Teja.

La pareja contrajo matrimonio el 18 de febrero de 2012 y durante su relación formó una familia con dos hijos.

La presentadora de Giros explicó que la separación se produjo en buenos términos y que ambos mantienen una relación basada en el respeto y el cariño.

“Siempre manteniendo una buena relación llena de cariño y respeto. Enfocándonos en nuestra prioridad, los hijos”, agregó la comunicadora.

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Por el momento, López no ha revelado los motivos que llevaron a la pareja a tomar esta decisión ni ha confirmado si existe un proceso de divorcio.

Charlyn disfruta de unos días fuera del país

Tras hacer pública su separación, la expresentadora de certámenes de belleza y figura de Repretel compartió imágenes de un viaje a Las Vegas, Estados Unidos, mediante sus historias de Instagram.

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De acuerdo con La Teja, la publicación se dio a conocer este jueves 26 de noviembre, aunque la comunicadora no especificó el motivo del viaje.

Además de su trayectoria en televisión, este 2026 ha representado un año importante para López en el ámbito profesional, pues en mayo incursionó en el mundo empresarial con la apertura de un negocio de comida en Orotina, un proyecto que había deseado concretar desde su infancia.

Ahora, la costarricense inicia un nuevo capítulo en su vida personal, en el que ha dejado claro que el bienestar de su familia continuará siendo fundamental.

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