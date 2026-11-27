La exbailarina y modelo costarricense respondió a quienes cuestionan cómo mantiene a sus mascotas y defendió el estilo de vida que disfruta junto a su esposo en Cartago.

Gipzy Montoya volvió a utilizar sus redes sociales para poner límites a sus seguidores, luego de recibir varios cuestionamientos relacionados con la cantidad de animales que tiene en su hogar.

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La llegada de Sheriff, un caballo de su esposo, Mauricio Motta, despertó nuevamente la curiosidad de algunos internautas sobre la vida que lleva la expresentadora.

En 3 puntos La exbailarina y modelo costarricense respondió a quienes cuestionan cómo mantiene a sus mascotas y defendió el estilo de vida que disfruta junto a su esposo en Cartago. Gipzy Montoya volvió a utilizar sus redes sociales para poner límites a sus seguidores, luego de recibir varios cuestionamientos relacionados con la cantidad de animales que tiene en su hogar. La costarricense dejó claro que, pese a las opiniones ajenas y al trabajo que requiere atender a sus animales, se encuentra satisfecha con la vida que ha construido.

Según informó La Teja este jueves 26 de noviembre, entre las consultas que incomodaron a Montoya estuvieron las relacionadas con los gastos que supone mantener a sus animales y las posibles molestias que estos podrían generar entre sus vecinos.

“Chiquillos, ¿a ustedes qué les importa? ¿O me van a ayudar? Hagan un Sinpe, porque sí hay mucho gasto”, respondió entre risas.

La costarricense también recordó que cuenta con ingresos propios gracias a un negocio que mantiene desde hace dos décadas.

Una vida alejada del bullicio de la ciudad

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Actualmente, Montoya comparte su hogar en Cartago con perros, gatos, gallinas, cabras, un cerdo y un caballo.

Aunque cuidar de todos ellos implica tiempo, esfuerzo y responsabilidades económicas, la exbailarina aseguró que disfruta plenamente de esa dinámica.

También aclaró que nunca ha sido especialmente aficionada a salir de compras o frecuentar bares y otros espacios de entretenimiento, por lo que su estilo de vida actual responde a sus preferencias personales.

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No es la primera vez que Montoya responde a los cuestionamientos sobre su amor por los animales. En ocasiones anteriores, ha defendido sus decisiones y destacado la responsabilidad que implica tener mascotas.

La costarricense dejó claro que, pese a las opiniones ajenas y al trabajo que requiere atender a sus animales, se encuentra satisfecha con la vida que ha construido.

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