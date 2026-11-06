Persecución y allanamiento: así cayeron tres hombres con cargamento de droga en Alajuela

Una persecución policial en San Rafael de Alajuela terminó con la detención de tres personas y el decomiso de 100 paquetes de marihuana, informó el Ministerio de Seguridad Pública.

El operativo comenzó la noche del pasado miércoles, cuando oficiales del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) de la Fuerza Pública intentaron detener un vehículo cuyo conductor habría ignorado una señal de alto.

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En 3 puntos Una persecución policial en San Rafael de Alajuela terminó con la detención de tres personas y el decomiso de 100 paquetes de marihuana, informó el Ministerio de Seguridad Pública. El operativo comenzó la noche del pasado miércoles, cuando oficiales del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) de la Fuerza Pública intentaron detener un vehículo cuyo conductor habría ignorado una señal de alto. Las tres personas fueron remitidas ante el Ministerio Público, instancia que deberá determinar su situación jurídica.

Tras la intervención, los policías detuvieron a tres personas y coordinaron las diligencias con la Fiscalía.

Como parte de la investigación, el jueves se realizó una inspección en una vivienda relacionada con el caso. En el sitio, agentes de la Policía de Control de Drogas (PCD) decomisaron 100 paquetes de marihuana, cada uno con un peso aproximado de 565 gramos.

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Además, encontraron otros 340 gramos de la misma droga distribuidos en varias bolsas, un arma de fuego, un cargador y 26 municiones.

Los detenidos son de apellidos Zimmermann, Olivas y Araya.

De acuerdo con la información policial, Zimmermann registra antecedentes por transporte de drogas y portación ilegal de arma permitida.

Olivas cuenta con expediente por robo y robo agravado, mientras que Araya tiene antecedentes por robo, resistencia y robo agravado.

Las tres personas fueron remitidas ante el Ministerio Público, instancia que deberá determinar su situación jurídica.