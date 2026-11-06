Allanan empacadora en San Carlos por envío de cocaína a Europa

La Policía de Control de Drogas (PCD) allanó una planta empacadora ubicada en Veracruz de Pital de San Carlos, como parte de una investigación por el decomiso de más de 52 kilogramos de cocaína que tenían como destino final Europa.

El operativo se realizó este jueves y está relacionado con el hallazgo de la droga en octubre pasado, durante una inspección en la Terminal de Contenedores de Moín, en Limón.

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En 3 puntos La Policía de Control de Drogas (PCD) allanó una planta empacadora ubicada en Veracruz de Pital de San Carlos, como parte de una investigación por el decomiso de más de 52 kilogramos de cocaína que tenían como destino final Europa. El operativo se realizó este jueves y está relacionado con el hallazgo de la droga en octubre pasado, durante una inspección en la Terminal de Contenedores de Moín, en Limón. Hasta el momento, el Ministerio de Seguridad Pública no informó sobre personas detenidas en relación con este caso.

Según informó el Ministerio de Seguridad Pública, el cargamento fue localizado como parte de las acciones de la Operación Soberanía, que se desarrolla en los muelles portuarios del país para combatir el tráfico internacional de drogas.

Durante la revisión del contenedor, los agentes antidrogas descubrieron que la cocaína estaba oculta dentro de las tarimas utilizadas para transportar el producto de exportación.

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En total, encontraron 199 envoltorios con un peso aproximado de 52 kilogramos y 735 gramos de clorhidrato de cocaína.

Las diligencias realizadas por los agentes de la PCD en la planta empacadora permitieron recopilar indicios considerados de interés para la investigación.

El objetivo de las autoridades es identificar a las personas responsables de preparar y enviar la sustancia ilícita hacia el mercado europeo.

Hasta el momento, el Ministerio de Seguridad Pública no informó sobre personas detenidas en relación con este caso.