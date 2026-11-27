Los pensionados de los regímenes de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y No Contributivo (RNC) recibirán este sábado 28 de noviembre dos depósitos en sus cuentas bancarias: el aguinaldo y el pago correspondiente a la pensión de noviembre.

La fecha está contemplada en el calendario de depósitos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), por lo que ambas transferencias se realizarán durante la misma jornada.

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En 3 puntos Los pensionados de los regímenes de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y No Contributivo (RNC) recibirán este sábado 28 de noviembre dos depósitos en sus cuentas bancarias: el aguinaldo y el pago correspondiente a la pensión de noviembre. La fecha está contemplada en el calendario de depósitos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), por lo que ambas transferencias se realizarán durante la misma jornada. De esta manera, quienes reciben una pensión del IVM o del RNC podrán disponer de ambos pagos mediante los canales bancarios habituales, sin necesidad de acudir personalmente a una sucursal para retirar el efectivo.

La institución recordó que los pagos se acreditan a lo largo del día. Por esta razón, las personas beneficiarias deben mantenerse pendientes de sus cuentas, ya que el dinero podría no aparecer disponible desde las primeras horas de la mañana.

Los recursos se transfieren directamente a la cuenta bancaria que cada pensionado registró ante la institución.

Para recibir la pensión y el aguinaldo no es necesario asistir en persona a una sucursal bancaria pues el depósito se realiza

“Es importante mencionar que el depósito de la pensión se hace en la cuenta bancaria indicada por el pensionado y registrada en el sistema, por lo tanto, no es necesario que deban presentarse al Banco a retirar el dinero, cuando pueden acceder mediante la tarjeta de débito o medios electrónicos”, señaló Barrantes.

De esta manera, quienes reciben una pensión del IVM o del RNC podrán disponer de ambos pagos mediante los canales bancarios habituales, sin necesidad de acudir personalmente a una sucursal para retirar el efectivo.

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