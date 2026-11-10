Pelando el ojo da derecho de respuesta a Gloria Navas: Exdiputada cuestiona a ministro por “broma” de enviarla al CACCO

La exdiputada Gloria Navas expresó su molestia por los comentarios que hizo el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, durante una entrevista en el programa Pelando el Ojo, de Radio Monumental 93.5 FM. La respuesta de la exlegisladora fue difundida en las redes sociales del espacio radial.

Navas reconoció el valor del humor y la sátira política, pero sostuvo que la forma en que fue mencionada durante la transmisión afectó su dignidad. En su criterio, el problema no radicó únicamente en una frase, sino en el mensaje que, según considera, se transmitió al vincular a figuras políticas con la posibilidad de ser encarceladas por sus ideas o actuaciones.

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“No se trató por tanto, de un comentario aislado, sino de una dinámica en la que se normalizó sugerir que determinadas personas deberían ser encarceladas por sus ideas o por su actuar político”.

En 3 puntos La exdiputada Gloria Navas expresó su molestia por los comentarios que hizo el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, durante una entrevista en el programa Pelando el Ojo, de Radio Monumental 93.5 FM. Navas reconoció el valor del humor y la sátira política, pero sostuvo que la forma en que fue mencionada durante la transmisión afectó su dignidad. Tras la difusión del derecho de respuesta, la posición de Navas quedó expuesta en el mismo espacio radial donde se originó la conversación que cuestionó.

La exdiputada también se refirió a las reacciones que se produjeron en redes sociales después de la transmisión. Cuestionó que se recurriera a la burla para aludir a ella y lamentó que no tuviera oportunidad de responder en el momento en que se hicieron los comentarios.

En su texto, Navas marcó una diferencia entre el ejercicio de la sátira y el uso de ese recurso para hacer señalamientos que, desde su perspectiva, deben abordarse con responsabilidad.

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“Una cosa es la sátira, que respeto y defiendo, y otra muy distinta es utilizarla como vehículo para normalizar señalamientos que por su naturaleza, merecen ser tratados con responsabilidad.

“Lamento que lo dicho se diera en mi ausencia, sin oportunidad de expresar mi posición, y por ello agradezco que estas líneas se difundan en el mismo espacio, con la confianza de que serán recibidas en el espíritu de respeto con que las escribo”.

Los comentarios que motivaron el reclamo se dieron el martes 3 de noviembre, cuando Aguilar participó como invitado en Pelando el Ojo.

Durante la conversación, Norval Calvo le planteó al jerarca una pregunta sobre cuál figura política escogería para enviar durante un día al Cacco, un centro penitenciario de máxima contención.

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Aguilar mencionó a Navas y respondió: “A doña Gloria Navas, dijo que esto era mentira, eso no va a pasar, eso es puro cuento y la pondría solita en una celda”.

Más adelante, Katherine González, quien interpretaba a la exdiputada Pilar Cisneros, le preguntó si también le cortaría el pelo a Navas, en referencia a las prácticas aplicadas a personas privadas de libertad.

El ministro contestó: “No sé si le cortaríamos el pelo”.

Tras la difusión del derecho de respuesta, la posición de Navas quedó expuesta en el mismo espacio radial donde se originó la conversación que cuestionó.