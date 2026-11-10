Ignacio Santos permanece internado en condición delicada en hospital de Escazú

El periodista Ignacio Santos Pasamontes, exdirector de Telenoticias, se encontraría internado en condición delicada en el hospital CIMA, ubicado en Escazú, de acuerdo con información publicada por el periódico La Teja.

Según detalló ese medio, una fuente que calificó como confiable le indicó que el comunicador, de 64 años, permanecería en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del centro médico privado.

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En 3 puntos El periodista Ignacio Santos Pasamontes, exdirector de Telenoticias, se encontraría internado en condición delicada en el hospital CIMA, ubicado en Escazú, de acuerdo con información publicada por el periódico La Teja. Según detalló ese medio, una fuente que calificó como confiable le indicó que el comunicador, de 64 años, permanecería en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del centro médico privado. Ignacio Santos es una figura reconocida del periodismo costarricense.

La publicación también señala que Santos tendría colocado un sello torácico, conocido como chest seal, un dispositivo adhesivo que se utiliza en emergencias para cubrir heridas abiertas y penetrantes en el tórax.

La fuente consultada por La Teja indicó que el periodista enfrentaría un problema pulmonar. Sin embargo, hasta el momento no se cuenta con una confirmación médica pública sobre su diagnóstico ni sobre las circunstancias que motivaron su hospitalización.

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El periódico informó que intentó obtener declaraciones de personas cercanas al comunicador. Para ello, contactó a su hijo, Rodolfo Santos, y a su amigo Lázaro Malvarez, pero ninguno atendió las llamadas.

Por esa razón, la información difundida hasta ahora se basa en la versión de una fuente consultada por La Teja, sin que el medio haya logrado obtener una declaración directa de sus familiares o allegados.

Ignacio Santos es una figura reconocida del periodismo costarricense. Durante años estuvo al frente de Telenoticias, noticiero de Teletica, y también tuvo participación en la conducción de espacios televisivos de esa empresa.