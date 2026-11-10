¡Atención! A partir de enero comercios, bancos e instituciones deberán aceptar la cédula digital

A partir del 1.º de enero de 2027, las instituciones públicas y privadas de Costa Rica estarán obligadas a aceptar la cédula de identidad digital como documento válido para realizar trámites y recibir servicios.

Así lo recordó este martes 10 de noviembre el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), que hizo un llamado a las organizaciones del país para que reconozcan la Identidad Digital Costarricense (IDC), cuya validez legal es exactamente la misma que la cédula tradicional.

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Esto significa que los ciudadanos que cuenten con el documento digital podrán utilizarlo para identificarse en bancos, comercios, instituciones gubernamentales y otras entidades privadas, sin que se les pueda rechazar únicamente por presentar este formato.

La medida representa un cambio importante en la manera en que los costarricenses podrán identificarse, pues permitirá llevar la cédula directamente en el teléfono celular.

En 3 puntos A partir del 1.º de enero de 2027, las instituciones públicas y privadas de Costa Rica estarán obligadas a aceptar la cédula de identidad digital como documento válido para realizar trámites y recibir servicios. Así lo recordó este martes 10 de noviembre el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), que hizo un llamado a las organizaciones del país para que reconozcan la Identidad Digital Costarricense (IDC). La fecha clave será el 1.º de enero de 2027, cuando las entidades públicas y privadas deberán reconocer oficialmente este nuevo formato de identificación para la atención de los ciudadanos.

Sin embargo, esto no significa que todos los ciudadanos estén obligados a adquirir la versión digital. La obligatoriedad corresponde a las instituciones que deberán aceptarla.

La cédula digital tiene un costo de ₡2.600, una vigencia de cuatro años y es gratuita para las personas adultas mayores.

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Para solicitarla, los interesados deben contar con una cédula física vigente, disponer de un teléfono celular y no tener documentos de identidad pendientes de retiro.

El trámite se realiza mediante la página oficial del TSE, disponible las 24 horas del día.

Durante el proceso, la persona debe ingresar su número de identificación, completar una verificación de seguridad y proporcionar un correo electrónico válido.

Posteriormente, deberá efectuar el pago mediante una tarjeta Visa o Mastercard y descargar la aplicación IDC-Ciudadano, disponible para dispositivos Android y iPhone.

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La identidad digital se activa mediante un código PIN y reconocimiento facial, mecanismos diseñados para proteger la información personal y reducir posibles intentos de suplantación.

Más de 107 mil personas ya la solicitaron

Según los datos oficiales, desde el lanzamiento del servicio, el 9 de setiembre de 2025, hasta el pasado 1.º de noviembre de 2026, un total de 107.243 personas habían solicitado su cédula digital.

El TSE destaca que esta herramienta cuenta con sistemas avanzados de cifrado y utiliza información biométrica que ya se encuentra resguardada en sus bases de datos.

Además, permitirá agilizar la verificación de identidad y disminuir errores durante los trámites.

No. El Tribunal Supremo de Elecciones aclaró que la cédula tradicional continuará emitiéndose de manera gratuita, salvo los casos en que se supere la cantidad máxima de duplicados permitidos durante un mismo año.

El documento físico seguirá disponible tanto en la sede central como en las 32 oficinas regionales del organismo electoral.

Por lo tanto, los costarricenses podrán continuar utilizando su cédula tradicional, mientras quienes prefieran la versión digital tendrán una alternativa con el mismo respaldo legal.

La fecha clave será el 1.º de enero de 2027, cuando las entidades públicas y privadas deberán reconocer oficialmente este nuevo formato de identificación para la atención de los ciudadanos.