Fallece hija de exdiputados y excandidato presidencial

El Ministerio de Cultura y Juventud confirmó el fallecimiento de Tatiana Fishman Faingezicht, empresaria costarricense de 55 años e hija del exdiputado y excandidato presidencial Luis Fishman.

La institución dio a conocer la noticia mediante una publicación en la que manifestó su pesar y envió un mensaje de solidaridad a los familiares y amigos de la fallecida.

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En 3 puntos El Ministerio de Cultura y Juventud confirmó el fallecimiento de Tatiana Fishman Faingezicht, empresaria costarricense de 55 años e hija del exdiputado y excandidato presidencial Luis Fishman. La institución dio a conocer la noticia mediante una publicación en la que manifestó su pesar y envió un mensaje de solidaridad a los familiares y amigos de la fallecida. El Ministerio de Cultura no brindó detalles adicionales sobre las circunstancias del fallecimiento.

“Nuestras sinceras condolencias a sus familiares y amigos. ¡Descanse en paz!”, expresó el Ministerio en su comunicado.

Tatiana era la mayor de las tres hijas que Luis Fishman tuvo con Aida Faingezicht Waisleder, quien también tuvo participación en la política nacional y ocupó el cargo de ministra de Cultura entre 1990 y 1994.

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Faingezicht Waisleder, además, forma parte del Consejo Directivo del Teatro Nacional.

Por su parte, Luis Fishman desarrolló una trayectoria en la política costarricense. Fue diputado de la República y representó al Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) como candidato presidencial en las elecciones nacionales de 2010.

El Ministerio de Cultura no brindó detalles adicionales sobre las circunstancias del fallecimiento.