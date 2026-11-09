Patricia Vargas abre las puertas de la Corte a Laura Fernández, Yara Jiménez y Eugenia Zamora: Ya hay fecha y hora para la reunión

El próximo 20 de noviembre se realizará una reunión que convocará a las mujeres que encabezan los tres poderes de la República y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

La cita tendrá lugar en la sede del Poder Judicial y fue propuesta por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas, quien extendió la invitación durante el primer encuentro oficial que sostuvo este lunes con la presidenta de la República, Laura Fernández.

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La mandataria confirmó que aceptó participar en la actividad, que también contempla la presencia de la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, y de la jerarca del Tribunal Supremo de Elecciones, Eugenia Zamora.

En 3 puntos El próximo 20 de noviembre se realizará una reunión que convocará a las mujeres que encabezan los tres poderes de la República y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). La cita tendrá lugar en la sede del Poder Judicial y fue propuesta por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas. La iniciativa se concretó después de la elección de Patricia Vargas como presidenta de la Corte Suprema de Justicia, el pasado 26 de octubre, y de su primera reunión oficial con Fernández.

Vargas explicó que ya remitió la invitación a Jiménez y que se encuentra a la espera de su confirmación.

“Tenemos inquietudes, pero creo yo que hoy por hoy damos un paso al frente, abriendo espacios de diálogo y eso se lo agradezco a doña Laura Fernández”, expresó la presidenta del Poder Judicial.

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Seguridad y coordinación institucional entre los temas

La posibilidad de construir una agenda conjunta también surgió durante la conversación entre Fernández y Vargas en Casa Presidencial.

La presidenta de la República señaló que ambas coincidieron en que la inseguridad y el avance del crimen organizado requieren la participación de los distintos poderes del Estado.

Fernández mencionó que existe disposición para sumar esfuerzos y mejorar la coordinación institucional, con el propósito de enfrentar los problemas de seguridad que afectan al país.

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Además, adelantó que el Ejecutivo y el Poder Judicial buscarán compartir información de interés y establecer mecanismos de consulta cuando el Gobierno prepare proyectos de ley que puedan beneficiarse de la experiencia técnica de la institución judicial.

El encuentro del 20 de noviembre permitirá reunir en una misma mesa a las jerarcas de las cuatro instituciones, en un espacio que se plantea como una oportunidad para intercambiar inquietudes y explorar vías de colaboración.

La iniciativa se concretó después de la elección de Patricia Vargas como presidenta de la Corte Suprema de Justicia, el pasado 26 de octubre, y de su primera reunión oficial con Fernández.