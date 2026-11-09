Desde la embajada de Estados Unidos, Laura Fernández retoma reuniones de Fuerza Élite

La presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, retomó este lunes las reuniones de Fuerza Élite junto con los jerarcas de seguridad, esta vez desde la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica.

El encuentro contó con la participación de la embajadora estadounidense, el jefe de la Sección Política de esa sede diplomática, el jefe de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y representantes de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

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En 3 puntos La presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, retomó este lunes las reuniones de Fuerza Élite junto con los jerarcas de seguridad, esta vez desde la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica. El encuentro contó con la participación de la embajadora estadounidense, el jefe de la Sección Política de esa sede diplomática. No se detallaron acuerdos específicos, nuevas operaciones ni medidas adicionales que hayan surgido del encuentro.

Según la información divulgada sobre la reunión, las autoridades abordaron objetivos compartidos en materia de seguridad, principalmente el combate al narcotráfico, los decomisos de drogas y las operaciones coordinadas para debilitar a las organizaciones criminales transnacionales.

La publicación oficial destacó que Costa Rica ha decomisado más de 74 toneladas de droga durante 2026, cifra que calificó como histórica al superar los registros de cualquier año anterior.

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El Gobierno atribuyó estos resultados al trabajo conjunto con Estados Unidos y a los mecanismos de cooperación impulsados mediante la Coalición contra los Cárteles de las Américas y el Escudo de las Américas.

La reunión forma parte de los esfuerzos de coordinación entre las autoridades costarricenses y estadounidenses para fortalecer las acciones contra las estructuras dedicadas al tráfico de drogas y otras actividades del crimen organizado.

No se detallaron acuerdos específicos, nuevas operaciones ni medidas adicionales que hayan surgido del encuentro.