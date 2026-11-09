De los roces al diálogo: así fue el primer encuentro entre Laura Fernández y Patricia Vargas

Un ambiente de cordialidad, apertura y disposición al diálogo marcó este lunes el primer encuentro oficial entre la presidenta de la República, Laura Fernández, y la nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas.

Publicidad

La reunión, realizada en Casa Presidencial, dejó ver un tono distinto al que había predominado en anteriores acercamientos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, en medio de los roces institucionales que se intensificaron durante la administración de Rodrigo Chaves y que se habían mantenido en el inicio del actual Gobierno.

A diferencia de esos episodios, durante la conferencia de prensa posterior al encuentro ambas jerarcas se expresaron con respeto, reconocieron la importancia de mantener canales de comunicación y expusieron su disposición a trabajar en asuntos de interés común.

En 3 puntos Un ambiente de cordialidad, apertura y disposición al diálogo marcó este lunes el primer encuentro oficial entre la presidenta de la República, Laura Fernández, y la nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas. La reunión, realizada en Casa Presidencial, dejó ver un tono distinto al que había predominado en anteriores acercamientos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. La diferencia también se reflejó en el tono de la conferencia de prensa, donde ambas presidentas respaldaron la importancia de mantener una relación respetuosa, sin renunciar a las competencias y responsabilidades propias de cada poder.

Vargas describió la conversación como un espacio “grato” y “franco”, mientras que Fernández destacó la importancia de haber establecido una relación más cercana con la nueva presidenta de la Corte.

Uno de los gestos que reflejó ese acercamiento fue el intercambio de números telefónicos entre ambas, con el propósito de facilitar una comunicación directa y permitir que puedan compartir inquietudes sin depender exclusivamente de los canales institucionales habituales.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

“No teníamos el gusto de conocernos en persona y creo que eso también es importante. Intercambiamos teléfonos para poder compartir mutuamente inquietudes, tener más cercanía e incluso una comunicación más cordial”, explicó Fernández.

El encuentro no se limitó a un saludo protocolario. Durante la conversación se abordaron asuntos concretos en los que ambas instituciones podrían coordinar esfuerzos.

Entre ellos figuran la situación de seguridad nacional, el combate al crimen organizado, el intercambio de información y la posibilidad de que el Poder Judicial aporte criterios consultivos cuando el Ejecutivo prepare proyectos de ley.

También se abrió una vía de trabajo para revisar las normas de ejecución presupuestaria que preocupan a la Corte Suprema de Justicia de cara al 2027. Fernández anunció que promoverá una reunión técnica entre los equipos de ambas jerarcas para aclarar la aplicación de esas disposiciones y evitar que afecten el funcionamiento del Poder Judicial.

Publicidad

Por su parte, Vargas agradeció la disposición de la mandataria y señaló que el país necesita espacios de diálogo para construir respuestas conjuntas a los problemas nacionales.

La presidenta de la Corte también invitó a Fernández a una reunión el próximo 20 de noviembre, en la sede del Poder Judicial, con las presidentas de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, y del Tribunal Supremo de Elecciones, Eugenia Zamora.

Un cambio en el tono de la relación institucional

Lo ocurrido este lunes representa una señal de acercamiento entre dos poderes que han mantenido diferencias y tensiones durante los últimos años, particularmente desde el periodo de Rodrigo Chaves en la Presidencia de la República.

Aunque los asuntos pendientes entre ambas instituciones siguen sobre la mesa, la disposición expresada públicamente por Fernández y Vargas apunta a una relación basada en una mayor comunicación y coordinación.

La reunión no supone que las diferencias institucionales hayan desaparecido, pero sí permitió observar un ambiente de menor confrontación y una voluntad compartida de abrir espacios para atenderlas mediante el diálogo.

La diferencia también se reflejó en el tono de la conferencia de prensa, donde ambas presidentas respaldaron la importancia de mantener una relación respetuosa, sin renunciar a las competencias y responsabilidades propias de cada poder.