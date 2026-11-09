Laura Fernández analizará restricciones presupuestarias que podrían afectar al Poder Judicial

La presidenta de la República, Laura Fernández, anunció que el Poder Ejecutivo analizará junto con el Poder Judicial las normas de ejecución presupuestaria que establecerían restricciones para utilizar los recursos asignados a esa institución durante 2027.

El anuncio se produjo este lunes, luego de la primera reunión oficial entre Fernández y la nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas, realizada en Casa Presidencial.

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La revisión se llevará a cabo mediante un encuentro técnico entre los equipos de ambas jerarcas, con el propósito de aclarar la interpretación de las disposiciones que se incorporarán al Presupuesto Nacional y evitar que su aplicación afecte el funcionamiento cotidiano de la institución judicial.

“Hay toda la buena voluntad de mi parte de colaborarle al Poder Judicial en la revisión de esas normas presupuestarias que indicó doña Patricia”, manifestó Fernández durante la conferencia de prensa posterior a la reunión.

En 3 puntos La presidenta de la República, Laura Fernández, anunció que el Poder Ejecutivo analizará junto con el Poder Judicial las normas de ejecución presupuestaria que establecerían restricciones para utilizar los recursos asignados a esa… El anuncio se produjo este lunes, luego de la primera reunión oficial entre Fernández y la nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas, realizada en Casa Presidencial. La reunión también permitió que ambas jerarcas intercambiaran sus números telefónicos para mantener una comunicación directa y atender asuntos de interés común.

La mandataria explicó que el objetivo de las reglas presupuestarias debe ser garantizar un uso eficiente de los recursos públicos, pero no convertirse en una limitación que impida a las instituciones cumplir sus responsabilidades.

“Yo le comentaba a ella que el espíritu de la Asamblea Legislativa y también el espíritu del Poder Ejecutivo es que el presupuesto se utilice con eficiencia y nunca que se vea como una camisa de fuerza que pueda generar alguna problemática en el buen funcionamiento del Poder Judicial”, afirmó.

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La preocupación fue planteada inicialmente por Vargas, quien aclaró que el Poder Judicial no está solicitando un aumento de presupuesto para el próximo año, sino que se revisen las condiciones bajo las cuales podrá utilizar los recursos que ya tiene asignados.

“Sin embargo, sí necesitamos colaboración para que se nos suelten las amarras. La norma de ejecución presupuestaria nos ponen en una situación complicada para el año próximo e impedirían que cumplamos las tareas que hemos llamado, que constitucionalmente nos corresponde hacer”, señaló la presidenta judicial.

Vargas indicó que la institución comprende la situación económica del país y se está ajustando al presupuesto aprobado para 2027. Sin embargo, advirtió que las restricciones incluidas en las normas de ejecución podrían complicar el cumplimiento de sus funciones constitucionales.

Ante ese planteamiento, Fernández explicó que la reunión técnica permitirá analizar cómo deben interpretarse las disposiciones y, si fuera necesario, ofrecer explicaciones más detalladas sobre su aplicación.

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“Así que vamos a propiciar un encuentro ya de naturaleza técnica con los equipos de doña Patricia, con los equipos míos para ayudar en la interpretación de estas normas o si es del caso también hacer algún, alguna explicación más pormenorizada de cómo deben interpretarse para que jamás le generen una afectación a la operatividad diaria del Poder Judicial”, agregó la mandataria.

El tema presupuestario fue uno de los asuntos centrales de la primera reunión entre ambas jerarcas. Durante el encuentro también conversaron sobre seguridad nacional, combate al crimen organizado y la posibilidad de mejorar el intercambio de información entre las instituciones.

Fernández indicó que ambas coincidieron en la necesidad de fortalecer la coordinación entre los poderes de la República para enfrentar los problemas de inseguridad que afectan al país. Además, planteó que el Poder Judicial pueda aportar criterios consultivos cuando el Ejecutivo prepare proyectos de ley.

La reunión también permitió que ambas jerarcas intercambiaran sus números telefónicos para mantener una comunicación directa y atender asuntos de interés común.