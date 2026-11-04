Patricia Solano logra reelección y seguirá ocho años más en la Sala Tercera

La magistrada Patricia Solano continuará ocho años más como integrante de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, luego de que el Partido Pueblo Soberano (PPSO) no consiguiera los votos necesarios para impedir su reelección.

La decisión se produjo este miércoles en el Plenario Legislativo, donde se sometió a votación la continuidad de Solano en el cargo. Los 30 diputados del PPSO que estuvieron presentes votaron en contra de la reelección, mientras que 23 legisladores del Bloque Democrático respaldaron que permanezca en la magistratura.

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En 3 puntos La magistrada Patricia Solano continuará ocho años más como integrante de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, luego de que el Partido Pueblo Soberano (PPSO) no consiguiera los votos necesarios para impedir su reelección. La decisión se produjo este miércoles en el Plenario Legislativo, donde se sometió a votación la continuidad de Solano en el cargo. Solano ocupa una magistratura en la Sala Tercera desde noviembre de 2018 y actualmente preside ese órgano judicial, encargado de conocer asuntos de casación penal.

Para impedir que una persona magistrada sea reelegida se requieren al menos 38 votos en contra, según lo establecido en el artículo 158 de la Constitución Política. Al no alcanzarse esa mayoría calificada, Solano quedó reelecta automáticamente por un nuevo periodo de ocho años. <Cite refs={[“turn475770search2”,“turn475770search3”]}/>

Durante el debate, los legisladores oficialistas cuestionaron la gestión de la magistrada y sostuvieron que no existen resultados suficientes que justifiquen su continuidad en la Sala Tercera.

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En contraste, diputados del Bloque Democrático defendieron su desempeño y expusieron indicadores relacionados con la labor del despacho. Entre las cifras mencionadas destacaron una tasa de resolución del 96,5% y una reducción de expedientes vinculados con delitos sexuales.

Solano ocupa una magistratura en la Sala Tercera desde noviembre de 2018 y actualmente preside ese órgano judicial, encargado de conocer asuntos de casación penal. Su periodo actual vence el próximo 6 de noviembre.