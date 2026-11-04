Limón se prepara para recibir 200 mil turistas en cruceros

La temporada de cruceros 2026-2027 comenzó en Puerto Limón con la llegada del Carnival Glory. Para este periodo, las autoridades proyectan recibir 100 embarcaciones y alrededor de 200.000 pasajeros, una actividad que beneficiaría a más de 500 familias limonenses.

El presidente ejecutivo de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), Martín Vargas, destacó la llegada del primer barco y las expectativas para los próximos meses.

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En 3 puntos La temporada de cruceros 2026-2027 comenzó en Puerto Limón con la llegada del Carnival Glory. El presidente ejecutivo de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), Martín Vargas, destacó la llegada del primer barco y las expectativas para los próximos meses. “Agradecemos al gobierno de la República, doña Laura Fernández, el apoyo que nos ha dado esta temporada de cruceros 2027.

“Es importante mencionar que este es el primero de cien barcos que esperamos tener y alrededor de 200 mil pasajeros durante toda la temporada”, señaló Vargas.

De acuerdo con las proyecciones de Japdeva, el calendario contempla cinco fechas en las que coincidirán tres cruceros en el puerto y otras 12 jornadas con dos embarcaciones de manera simultánea.

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El jerarca también agradeció el respaldo del Gobierno de la República y del Ministerio de Seguridad Pública para el desarrollo de la actividad turística en Limón.

“Agradecemos al gobierno de la República, doña Laura Fernández, el apoyo que nos ha dado esta temporada de cruceros 2027. Agradecemos también a Ministerio de Seguridad Pública con el apoyo para el tema seguridad”, expresó.