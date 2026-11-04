Chatarra del MOPT se convertirá en recursos para construcción de torres del Padre Sergio
La organización y el padre Sergio Valverde comenzaron esta semana con la recolección de los automotores. En una segunda etapa se prevé retirar otros 45 vehículos y maquinaria.
La organización Obras del Espíritu Santo y el padre Sergio Valverde iniciaron esta semana el traslado de 40 vehículos viejos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), que podrán ser vendidos como chatarra.
La información fue comunicada por el Gobierno, que detalló que esta es la primera etapa de un proceso para retirar automotores y maquinaria que se encuentran en desuso.
En una segunda fase se prevé la recolección de otros 45 vehículos, así como de otra maquinaria.
El traslado permitirá retirar estos bienes del MOPT para darles un destino mediante su venta como chatarra, según lo informado por el Gobierno.
La iniciativa cuenta con la participación de Obras del Espíritu Santo y del padre Sergio Valverde, quienes comenzaron las labores de traslado durante esta semana.
Estos fondos recaudados con estas labores, serán destinados a proyectos como las Torres de la Alegría, un proyecto habitacional para niños de escasos recursos que están bajo su cuido.