El nombre del entrenador costarricense Marvin Solano comenzó a ganar fuerza en El Salvador. Su trabajo al frente del Luis Ángel Firpo ha despertado comentarios entre los aficionados cuscatlecos, quienes lo mencionan como una posible alternativa para asumir el banquillo de La Selecta.

Los rumores aparecen en medio de los cuestionamientos sobre el proceso del colombiano Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, cuya continuidad ha generado debate en el entorno del fútbol salvadoreño.

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Ante esta situación, Solano se refirió a la posibilidad de dirigir a la selección de El Salvador durante una entrevista con el programa Fanáticos Plus.

En 3 puntos El nombre del entrenador costarricense Marvin Solano comenzó a ganar fuerza en El Salvador. Los rumores aparecen en medio de los cuestionamientos sobre el proceso del colombiano Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, cuya continuidad ha generado debate en el entorno del fútbol salvadoreño. Por ahora, el costarricense mantiene su atención en Luis Ángel Firpo, mientras su nombre continúa apareciendo en las conversaciones sobre quién podría dirigir a La Selecta si se produce un cambio en el banquillo.

El estratega costarricense agradeció que su trabajo sea reconocido por los seguidores salvadoreños, aunque evitó alimentar las especulaciones y aseguró que su prioridad está en el conjunto pampero.

"Siempre es bueno que reconozcan el trabajo y se identifiquen con él. Yo estoy enfocado en el Luis Ángel Firpo, pero en el fútbol, como en la vida, uno no sabe qué va a pasar en el futuro", manifestó.

Solano también tuvo palabras para el 'Bolillo' Gómez

El entrenador nacional fue consultado sobre la posibilidad de dirigir una selección y dejó claro que asumir ese desafío representaría un honor, independientemente del país.

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Sin embargo, aprovechó para expresar su respeto hacia el actual seleccionador salvadoreño, con quien aseguró mantener una buena relación.

"Dirigir una selección en cualquier parte del mundo es un honor. Sin embargo, sé que está don Hernán Darío 'El Bolillo' Gómez, a quien le tengo mucho respeto y con quien mantengo una muy buena relación. Es un técnico experimentado y humilde; a veces salen las cosas y en otras no. Nosotros siempre estamos atentos y preparados para lo que nos depare", expresó.

De esta manera, Solano dejó abierta la puerta a lo que pueda ocurrir en el futuro, pero sin confirmar acercamientos ni negociaciones con la Federación Salvadoreña de Fútbol.

Por ahora, el costarricense mantiene su atención en Luis Ángel Firpo, mientras su nombre continúa apareciendo en las conversaciones sobre quién podría dirigir a La Selecta si se produce un cambio en el banquillo.

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