Víctor 'Mambo' Núñez volvió a generar conversación con una afirmación contundente sobre el talento del fútbol costarricense. El histórico goleador nacional quedó fascinado con las condiciones de Wálter Ramírez, lateral izquierdo de Jicaral Sercoba, y no dudó en compararlo con los jugadores que actualmente ocupan esa posición en la Primera División.

Durante su participación en el programa La Platea, de TD Más, donde forma parte del panel de comentaristas, Núñez lanzó un elogio que seguramente dará de qué hablar.

Publicidad

"El lateral izquierdo de Jicaral es mejor que siete laterales izquierdos de la Primera División, se los prometo. Se llama Wálter Ramírez; es mejor que siete de Primera División, se los aseguro. Yo lo vi en la ida de la semifinal ante Pitbulls", manifestó el exdelantero.

En 3 puntos Víctor 'Mambo' Núñez volvió a generar conversación con una afirmación contundente sobre el talento del fútbol costarricense. Durante su participación en el programa La Platea, de TD Más, donde forma parte del panel de comentaristas, Núñez lanzó un elogio que seguramente dará de qué hablar. Mientras Jicaral busca protagonismo en su competición, Wálter Ramírez comienza a ganar reconocimiento y su nombre podría convertirse en uno de los jóvenes talentos a seguir en el fútbol costarricense.

El futbolista, que milita en el equipo dirigido por Minor Díaz, se ha convertido en una pieza importante del conjunto peninsular y es uno de los jóvenes talentos que buscan abrirse camino en el fútbol nacional.

Ramírez tiene 20 años, mide 1,79 metros y cuenta con formación en las divisiones menores de Alajuelense, una etapa que contribuyó a su desarrollo como futbolista.

Además, forma parte de una generación que comienza a llamar la atención en el balompié costarricense. El lateral integró la Selección Sub-20 de Costa Rica que consiguió la clasificación a la Copa del Mundo de 2027.

Las palabras de 'Mambo' Núñez no pasan inadvertidas, especialmente porque establecen una comparación directa con siete laterales izquierdos que actualmente compiten en la máxima categoría.

Publicidad

El exgoleador no mencionó cuáles futbolistas considera inferiores al joven de Jicaral, pero dejó clara su admiración por las condiciones que observó durante la semifinal ante Pitbulls.

El reconocimiento también vuelve a poner sobre la mesa el talento que puede encontrarse fuera de los clubes tradicionales de la Primera División.

Mientras Jicaral busca protagonismo en su competición, Wálter Ramírez comienza a ganar reconocimiento y su nombre podría convertirse en uno de los jóvenes talentos a seguir en el fútbol costarricense.

Espacio comercial Disponible para anunciante directo 728 × 90 · Espacio al pie del artículo