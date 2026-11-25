Un grupo de 28 niños y niñas concluyó este martes 24 de noviembre un proceso de formación en el Centro de Intervención Temprana (CIT) del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), ubicado en Los Guido de Desamparados.

La graduación marcó el cierre de una etapa de acompañamiento enfocada en fortalecer las capacidades personales y sociales de las personas menores de edad. La actividad también sirvió para conmemorar los 10 años de funcionamiento de este servicio preventivo, dirigido a la niñez y sus familias.

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Los Centros de Intervención Temprana atienden a niños y niñas de entre 9 y 12 años que viven en distritos prioritarios. Su modelo combina el trabajo individual y grupal con el propósito de desarrollar habilidades para la vida y reducir factores de riesgo.

En 3 puntos Un grupo de 28 niños y niñas concluyó este martes 24 de noviembre un proceso de formación en el Centro de Intervención Temprana (CIT) del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), ubicado en Los Guido de Desamparados. La graduación marcó el cierre de una etapa de acompañamiento enfocada en fortalecer las capacidades personales y sociales de las personas menores de edad. Con la conmemoración de su primera década, el CIT de Los Guido mantiene su enfoque en la prevención y en la creación de oportunidades para que la niñez desarrolle recursos personales que le permitan enfrentar situaciones y desafíos de la…

La presidenta ejecutiva del PANI, María José Vega, resaltó la importancia de mantener este tipo de espacios como parte de las acciones para proteger a la niñez.

“Desde el Patronato Nacional de la Infancia tenemos claro que invertir en la niñez es invertir en el presente y futuro de Costa Rica. Por eso, seguiremos impulsando espacios y programas que permitan que cada persona menor de edad crezca con protección, oportunidades y las herramientas necesarias para desarrollar su proyecto de vida”, manifestó.

El centro de Los Guido cuenta con capacidad para recibir a 120 niños y niñas. Actualmente, 60 personas menores de edad reciben atención individual en distintas áreas, según sus necesidades.

La formación incluye talleres semanales relacionados con educación, psicología, terapia ocupacional, recreación y deporte. También se realizan actividades grupales con los menores y sus familias mediante las Academias de Crianza.

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El modelo se basa en el enfoque de Habilidades para la Vida de la Organización Mundial de la Salud (OMS), adaptado para su aplicación en Costa Rica. La atención contempla tanto el acompañamiento individual como el colectivo, de acuerdo con las etapas de desarrollo de cada participante.

Aunque el comunicado del PANI señala que el proceso de formación tiene una duración de tres años y finaliza cuando los participantes concluyen sexto grado de primaria, la graduación anunciada corresponde a un grupo que culminó un proceso de cuatro años.

El servicio de intervención temprana no se limita a Los Guido. Costa Rica cuenta con 10 centros distribuidos en Cartago, Guararí, Pococí, Limón, Aguas Zarcas, Puntarenas, Purral, Los Guido, La Capri y La Libertad, en Desamparados.

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En conjunto, estos espacios brindan atención y acompañamiento a más de 945 niños y niñas en edad escolar cada año, mediante iniciativas orientadas a su desarrollo integral y bienestar.

Con la conmemoración de su primera década, el CIT de Los Guido mantiene su enfoque en la prevención y en la creación de oportunidades para que la niñez desarrolle recursos personales que le permitan enfrentar situaciones y desafíos de la vida cotidiana.

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