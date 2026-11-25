Laura Fernández Delgado cumple sus primeros seis meses al frente de la Presidencia de la República con un respaldo mayoritario de los costarricenses, pero también con una disminución en su popularidad y un panorama de desconfianza sobre la capacidad de su Gobierno para resolver los principales problemas del país.

Así lo revela la más reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), divulgada este miércoles 25 de noviembre.

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El estudio señala que un 60% de los costarricenses tiene una percepción favorable de la gestión de la mandataria, frente al 64% registrado en setiembre anterior.

Mientras tanto, un 25% califica negativamente su desempeño y un 15% mantiene una posición neutral.

En 3 puntos Laura Fernández Delgado cumple sus primeros seis meses al frente de la Presidencia de la República con un respaldo mayoritario de los costarricenses. Así lo revela la más reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), divulgada este miércoles 25 de noviembre. La recolección de datos se efectuó antes del asesinato del periodista Camilo Rodríguez, ocurrido el pasado 16 de noviembre.

Los números también marcan una diferencia con respecto a los primeros seis meses de gobierno del expresidente y ahora ministro Rodrigo Chaves Robles.

En noviembre del 2022, Chaves alcanzaba una valoración positiva del 68%, mientras que solamente un 14% calificaba negativamente su gestión.

Fernández registra actualmente ocho puntos porcentuales menos de respaldo y 11 puntos más de opiniones negativas respecto a las cifras que tenía su antecesor en ese mismo momento de su mandato.

Uno de los resultados más llamativos de la encuesta es que un 54,8% de las personas consultadas manifiesta tener poca o ninguna confianza en que la actual administración logre resolver el problema que considera más importante para Costa Rica.

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En contraste, un 45,2% expresa alguna o mucha confianza en la capacidad del Gobierno para solucionarlo.

La inseguridad y la delincuencia se mantienen como la principal preocupación de los costarricenses, con un 39,2% de las menciones.

Le siguen la corrupción (12,8%), la mala gestión gubernamental (9,8%) y el costo de la vida y la situación económica (6,5%).

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La investigación también evidencia diferencias en la percepción de la mandataria según la edad y el nivel educativo de los costarricenses.

Fernández encuentra su mayor respaldo entre las personas mayores de 35 años, mientras que los jóvenes de entre 18 y 34 años muestran un apoyo considerablemente menor.

Asimismo, la valoración favorable es mayor entre las personas con educación primaria y disminuye conforme aumenta el nivel educativo, hasta alcanzar su punto más bajo entre quienes cuentan con estudios universitarios.

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En cuanto a la gestión del Gobierno en general, un 58% de los costarricenses la califica favorablemente, un 25% de manera negativa y un 17% mantiene una posición neutral.

La administración Fernández acumula una disminución de dos puntos porcentuales en su valoración positiva desde mayo, cuando registraba un 60%.

La encuesta se realizó mediante 1.000 entrevistas telefónicas entre el 28 de octubre y el 3 de noviembre, con un margen de error de 3,1 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.

La recolección de datos se efectuó antes del asesinato del periodista Camilo Rodríguez, ocurrido el pasado 16 de noviembre, por lo que el estudio no permite conocer si ese acontecimiento tuvo algún impacto sobre la percepción ciudadana del Gobierno.

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