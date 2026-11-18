Tres jóvenes fueron detenidos este miércoles durante un allanamiento realizado por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en una vivienda de barrio Yacuré, en Puerto Viejo de Sarapiquí, Heredia.

El grupo está integrado por una mujer de apellido Lobo, de 18 años, una adolescente de 15 años y un joven de 17 años. Los tres figuran como sospechosos de infringir la Ley de Psicotrópicos mediante la presunta venta de drogas.

Publicidad

En 3 puntos Tres jóvenes fueron detenidos este miércoles durante un allanamiento realizado por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en una vivienda de barrio Yacuré, en Puerto Viejo de Sarapiquí, Heredia. El grupo está integrado por una mujer de apellido Lobo, de 18 años, una adolescente de 15 años y un joven de 17 años. Los sospechosos quedarán a disposición de las autoridades judiciales, que deberán determinar su situación jurídica.

La intervención policial comenzó a las 5 a. m. y fue ejecutada por agentes de la oficina del OIJ de Sarapiquí, bajo la dirección funcional del Ministerio Público.

Según la información judicial, el caso comenzó a investigarse en setiembre de este año, luego de que las autoridades recibieran varias informaciones confidenciales que señalaban la supuesta comercialización de estupefacientes desde el inmueble allanado.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

A partir de esos reportes, los investigadores desarrollaron distintas diligencias para verificar la actividad denunciada. Los trabajos permitieron establecer, en apariencia, la participación de las tres personas en la venta de drogas.

La investigación apunta a que en el sitio se ofrecían sustancias como crack, cocaína y marihuana.

Durante el allanamiento, además de concretar las tres detenciones, los agentes decomisaron evidencia que será incorporada al expediente judicial y analizada como parte de las pesquisas.

Los sospechosos quedarán a disposición de las autoridades judiciales, que deberán determinar su situación jurídica.