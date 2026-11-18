Un joven de aproximadamente 20 años murió y otro hombre, de 35, permanece en condición crítica luego de ser atacados a balazos durante la madrugada de este miércoles en el sector de Toro, en Carrandí de Matina, Limón.

La emergencia fue reportada a la Cruz Roja Costarricense a las 5:45 a. m., cuando ingresó una alerta por dos personas heridas con arma de fuego.

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En 3 puntos Un joven de aproximadamente 20 años murió y otro hombre, de 35, permanece en condición crítica luego de ser atacados a balazos durante la madrugada de este miércoles en el sector de Toro, en Carrandí de Matina, Limón. La emergencia fue reportada a la Cruz Roja Costarricense a las 5:45 a. m., cuando ingresó una alerta por dos personas heridas con arma de fuego. El OIJ deberá establecer cómo ocurrió el ataque, cuántas personas participaron, quiénes serían los responsables y cuál habría sido el móvil del homicidio.

Al llegar al lugar, los cruzrojistas encontraron al joven de 20 años sin signos vitales. El segundo afectado presentaba una herida de bala en el tórax, por lo que recibió atención prehospitalaria y fue trasladado de urgencia al Hospital Tony Facio, en Limón.

Una versión preliminar sobre lo ocurrido señala que ambos hombres se dirigían a trabajar en una plantación de palma africana ubicada en las cercanías de la Ruta 32, en el sector de Cedar Creek.

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Aparentemente, viajaban en motocicleta y entraron a la propiedad por un camino interno. Sin embargo, unos 200 metros después habrían sido interceptados por una o dos personas que abrieron fuego contra ellos.

Según esa versión, el hombre de 35 años logró escapar del sitio y cruzar la Ruta 32 para pedir ayuda, mientras que el joven quedó dentro de la finca, donde posteriormente fue encontrado sin vida.

Oficiales de la Fuerza Pública y agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se desplazaron hasta la escena para realizar las diligencias correspondientes.

El OIJ deberá establecer cómo ocurrió el ataque, cuántas personas participaron, quiénes serían los responsables y cuál habría sido el móvil del homicidio. Por ahora, esos detalles permanecen bajo investigación.