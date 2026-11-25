Problemas cardíacos serían la causa de la muerte de Kishner Joriel López Bryan, hijo de Edwin López Vega, conocido como “Pecho de Rata”, quien falleció la tarde de este martes 24 de noviembre en el Hospital Calderón Guardia, en San José.

El joven tenía varios días de permanecer hospitalizado debido a su condición de salud y, aparentemente, estaba a la espera de un procedimiento médico que no llegó a realizarse.

Publicidad

De momento, no se ha dado a conocer oficialmente cuál era el padecimiento cardíaco que enfrentaba ni el tipo de intervención que requería.

En 3 puntos Problemas cardíacos serían la causa de la muerte de Kishner Joriel López Bryan, hijo de Edwin López Vega, conocido como “Pecho de Rata”, quien falleció la tarde de este martes 24 de noviembre en el Hospital Calderón Guardia, en San José. El joven tenía varios días de permanecer hospitalizado debido a su condición de salud y, aparentemente, estaba a la espera de un procedimiento médico que no llegó a realizarse. Es importante señalar que López Bryan no figuraba como imputado en ninguna causa penal conocida ni estaba vinculado con el caso Riverside, investigación que derivó en la extradición de su padre a Estados Unidos.

Su fallecimiento provocó un despliegue policial en las instalaciones del centro médico, luego de que trascendieran supuestas amenazas contra funcionarios del hospital.

Más allá de ser hijo de uno de los costarricenses extraditados a Estados Unidos, López Bryan tuvo una trayectoria deportiva que incluso lo llevó a vestir la camiseta de la Selección Nacional.

Nació en Limón el 8 de febrero de 1994 y desde pequeño encontró en el fútbol una oportunidad para desarrollar su talento.

Realizó su formación deportiva en las divisiones menores de Liga Deportiva Alajuelense, donde se desempeñó como defensa central y lateral izquierdo.

Publicidad

En 2011 integró la Selección Nacional Sub-17 que disputó el Premundial de la categoría en Jamaica, bajo la dirección técnica de Luis Diego Arnáez.

En aquella generación compartió camerino con figuras como Rónald Matarrita, John Jairo Ruiz, Gabriel Leiva, Jean Scott, William Quirós y Reimond Salas, entre otros.

Su carrera también lo llevó a militar en equipos como Juventud Escazuceña, Limón FC y Golfito, hasta que en enero de 2024 decidió retirarse del fútbol.

Publicidad

Tras conocerse su fallecimiento, algunos de sus antiguos compañeros de cancha utilizaron las redes sociales para despedirlo.

Es importante señalar que López Bryan no figuraba como imputado en ninguna causa penal conocida ni estaba vinculado con el caso Riverside, investigación que derivó en la extradición de su padre a Estados Unidos.

Espacio comercial Disponible para anunciante directo 728 × 90 · Espacio al pie del artículo