La Policía de Control de Drogas (PCD) detuvo a un hombre de 57 años, de apellido Corella, como sospechoso de dedicarse a la venta de estupefacientes frente a un albergue infantil en barrio San Gerardo, en San Pedro de Montes de Oca, San José.

La captura se produjo después de varios meses de investigación y mediante un allanamiento en la vivienda del sospechoso. Según el Ministerio de Seguridad Pública, la actividad ilícita se desarrollaba en las cercanías del centro donde permanecen menores de edad, situación que representaba un riesgo para esa población.

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Durante el registro del inmueble, los agentes encontraron distintas sustancias que se presume estaban destinadas a la comercialización, además de armas, dinero y materiales utilizados para preparar y dosificar drogas.

En 3 puntos La Policía de Control de Drogas (PCD) detuvo a un hombre de 57 años, de apellido Corella, como sospechoso de dedicarse a la venta de estupefacientes frente a un albergue infantil en barrio San Gerardo, en San Pedro de Montes de Oca. La captura se produjo después de varios meses de investigación y mediante un allanamiento en la vivienda del sospechoso. Los dos operativos forman parte de las acciones de la Policía de Control de Drogas para combatir la venta de estupefacientes en distintos sectores de la provincia de San José.

El decomiso incluyó 252 gramos y 21 dosis de cocaína, así como 820 gramos de marihuana. También se localizaron un arma de fuego, dos armas de gas y 144 municiones de distintos calibres.

En el sitio, la PCD contabilizó ¢1,3 millones y $262 en efectivo, además de utensilios relacionados con la preparación y distribución de estupefacientes.

Corella fue puesto a las órdenes de las autoridades judiciales y deberá enfrentar una audiencia en la que se definirán las medidas cautelares correspondientes.

En una intervención distinta contra el narcomenudeo, la PCD allanó otra vivienda en la ciudadela La Capri, en San Miguel de Desamparados.

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En ese inmueble fueron detenidos dos hombres, de apellidos Madrigal y Calderón. Según el reporte policial, Madrigal registra antecedentes por daños, mientras que Calderón cuenta con un expediente por transporte de drogas.

Los oficiales decomisaron 55 dosis de crack, 33 envoltorios de marihuana y ¢150.000 en efectivo, dinero que, de acuerdo con las autoridades, aparentemente provenía de la venta de sustancias ilícitas.

Ambos sospechosos también quedaron a disposición del Ministerio Público, que deberá determinar su situación jurídica.

Los dos operativos forman parte de las acciones de la Policía de Control de Drogas para combatir la venta de estupefacientes en distintos sectores de la provincia de San José.

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