La magia de la Navidad comienza a sentirse en Paraíso de Cartago, donde las luces, la música y las tradiciones reunirán a las familias para celebrar una de las épocas más hermosas del año.

La Municipalidad de Paraíso presenta su agenda navideña 2026, con una serie de actividades que buscan fortalecer la convivencia, compartir en comunidad y despertar la ilusión de grandes y pequeños.

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En 3 puntos La magia de la Navidad comienza a sentirse en Paraíso de Cartago, donde las luces, la música y las tradiciones reunirán a las familias para celebrar una de las épocas más hermosas del año. La Municipalidad de Paraíso presenta su agenda navideña 2026, con una serie de actividades que buscan fortalecer la convivencia, compartir en comunidad y despertar la ilusión de grandes y pequeños. Será una oportunidad para salir en familia, reencontrarse con los vecinos y construir nuevos recuerdos en el corazón de este querido cantón cartaginés.

La celebración inicia este sábado 28 de noviembre, a las 5:30 p. m., con la iluminación del árbol navideño en el parque central del cantón.

Media hora después, el talento artístico tendrá su espacio con el concierto «Un Paraíso navideño», a cargo de Xiomara Ramírez y la Orquesta Sinfónica Juvenil de Paraíso.

Las celebraciones continúan el jueves 3 de diciembre, a las 5:30 p. m., con una chocolatada en la Biblioteca Pública de Paraíso, acompañada de un concierto de la Escuela Municipal de Música.

Mientras tanto, el sábado 5 de diciembre será una jornada cargada de alegría y tradición costarricense.

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A las 11 a. m. se realizará una caravana institucional por varios distritos del cantón. Posteriormente, a la 1 p. m., comenzarán las presentaciones artísticas y, a las 3 p. m., se llevará a cabo una gran tamaleada en el parque central.

De esta manera, Paraíso se prepara para vivir una Navidad que va más allá de las luces y las decoraciones, rescatando el valor de compartir, el talento local y esas tradiciones que han acompañado a generaciones de costarricenses.

Será una oportunidad para salir en familia, reencontrarse con los vecinos y construir nuevos recuerdos en el corazón de este querido cantón cartaginés.

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