La noche terminó siendo una auténtica pesadilla para el fútbol costarricense. Argentina no tuvo piedad, jugó a su gusto, manejó los tiempos, encontró espacios por todas partes y terminó propinándole una escandalosa goleada de 7-0 a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes.

El amistoso internacional de este martes 17 de noviembre dejó una imagen muy preocupante para la Tricolor, que estrenaba una nueva etapa bajo la dirección técnica de Bryan Ruiz.

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Del otro lado estaba una Argentina necesitada de recuperar sensaciones después de caer ante Uruguay en Buenos Aires. Y vaya manera de lavarse la cara: siete goles, superioridad absoluta y una presentación ofensiva que convirtió la noche cordobesa en una fiesta albiceleste.

Argentina tomó el control desde el pitazo inicial y encontró rápidamente el camino hacia la portería costarricense.

En 3 puntos La noche terminó siendo una auténtica pesadilla para el fútbol costarricense. El amistoso internacional de este martes 17 de noviembre dejó una imagen muy preocupante para la Tricolor, que estrenaba una nueva etapa bajo la dirección técnica de Bryan Ruiz. El marcador queda para la historia de este enfrentamiento, pero para Costa Rica la pregunta es inevitable: ¿cuánto trabajo necesita esta Selección para volver a competir de tú a tú ante las grandes potencias?

Apenas al minuto 8, Nicolás Paz abrió el marcador con un remate de zurda desde fuera del área, después de una combinación ofensiva con Enzo Fernández.

Costa Rica intentó acomodarse, pero nunca consiguió controlar el juego ni frenar las llegadas del rival.

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Al minuto 35 apareció Julián Álvarez para colocar el 2-0, luego de una asistencia de Agustín Giay.

Tres minutos después, Nicolás Paz volvió a celebrar. El futbolista del Como sacó otro remate para firmar su doblete y establecer el 3-0.

La pesadilla costarricense continuó al minuto 43, cuando Julián Álvarez consiguió su segunda anotación de la noche para marcharse al descanso con un contundente 4-0.

La diferencia futbolística era evidente. Argentina encontraba espacios, combinaba con facilidad y atacaba prácticamente sin oposición.

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El segundo tiempo no trajo ninguna reacción significativa de Costa Rica.

Franco Mastantuono ingresó para el complemento y apenas necesitó unos minutos para hacerse presente en el marcador. Al minuto 48 consiguió el quinto tanto argentino, aprovechando un servicio de Máximo Perrone.

Argentina continuó dominando y Alexis Mac Allister apareció al minuto 77 para colocar el 6-0.

Pero todavía quedaba tiempo para otra celebración.

Al minuto 88, Mastantuono volvió a marcar y completó su doblete para establecer el definitivo 7-0.

Siete goles y muchas preguntas para La Sele

La goleada representa un golpe durísimo para una Selección Nacional que atraviesa un proceso de renovación y que ahora tiene a Bryan Ruiz al frente del proyecto.

El nuevo seleccionador tuvo una noche complicada en su estreno internacional, ante una potencia que aprovechó prácticamente cada espacio y dejó en evidencia las diferencias entre ambos equipos.

Costa Rica venía de perder 2-0 frente a Ecuador y ahora se marcha de territorio argentino con siete goles recibidos en una presentación que obliga a revisar muchas cosas.

Argentina, por su parte, consiguió el resultado que buscaba: recuperar confianza, ofrecer espectáculo a su afición y cerrar su calendario internacional de 2026 con una goleada.

El marcador queda para la historia de este enfrentamiento, pero para Costa Rica la pregunta es inevitable: ¿cuánto trabajo necesita esta Selección para volver a competir de tú a tú ante las grandes potencias?