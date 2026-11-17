La Selección Nacional de Costa Rica tendrá este martes 17 de noviembre uno de sus compromisos más atractivos del año, cuando enfrente a Argentina en un partido amistoso internacional que marcará el cierre de la actividad de ambas selecciones en el 2026.

El encuentro se disputará a partir de las 5:00 p. m., hora de Costa Rica, en el estadio Mario Alberto Kempes, ubicado en Córdoba, Argentina.

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Para los aficionados costarricenses habrá varias alternativas para seguir el compromiso, tanto por televisión como por plataformas digitales y radio.

El partido será transmitido en vivo y de manera gratuita por los canales nacionales Repretel, canal 6, y Teletica, canal 7.

En 3 puntos La Selección Nacional de Costa Rica tendrá este martes 17 de noviembre uno de sus compromisos más atractivos del año. El encuentro se disputará a partir de las 5:00 p. m., hora de Costa Rica, en el estadio Mario Alberto Kempes, ubicado en Córdoba, Argentina. De esta manera, la Tricolor cerrará su calendario internacional de 2026 con un encuentro de alta exigencia, en el que buscará dejar buenas sensaciones de cara a los próximos compromisos del proceso de Bryan Ruiz.

Además, los aficionados podrán seguir las acciones mediante la plataforma TDMAX, mientras que las emisoras Columbia (98.7 FM), Monumental (93.5 FM) y Teletica Radio (91.5 FM) ofrecerán cobertura radiofónica.

En territorio argentino, la transmisión estará a cargo de TyC Sports.

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El compromiso representa un desafío importante para el proceso encabezado por Bryan Ruiz, quien asumió recientemente la dirección técnica de la Selección Nacional.

Costa Rica llega a este encuentro después de perder 2-0 frente a Ecuador en su anterior presentación amistosa, por lo que buscará mejorar su rendimiento y cerrar el año con una actuación positiva.

Argentina tampoco llega en su mejor momento, luego de sufrir una derrota frente a Uruguay durante la jornada internacional del viernes anterior.

El equipo de Lionel Scaloni intentará recuperarse ante su afición, mientras que los costarricenses tendrán la oportunidad de medir su nivel frente a una de las selecciones más competitivas del continente.

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Entre los futbolistas convocados por Argentina destacan Emiliano Martínez, Lisandro Martínez, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Julián Álvarez.

Por Costa Rica sobresalen Patrick Sequeira, Francisco Calvo, Celso Borges, Manfred Ugalde y Josimar Alcócer, quienes forman parte del grupo seleccionado por Bryan Ruiz.

La presencia de estos jugadores en el once titular dependerá de las decisiones de sus respectivos entrenadores.

El encuentro también tendrá un atractivo adicional: Costa Rica buscará romper una racha histórica sin victorias frente a Argentina, selección que registra seis triunfos y dos empates en los ocho enfrentamientos anteriores entre ambas representaciones.

La última vez que se enfrentaron fue en marzo de 2024, cuando Argentina ganó 3-1 en un amistoso internacional.

De esta manera, la Tricolor cerrará su calendario internacional de 2026 con un encuentro de alta exigencia, en el que buscará dejar buenas sensaciones de cara a los próximos compromisos del proceso de Bryan Ruiz.