Misterio por muerte de francesa hallada con balazo en la cabeza en Guanacaste

Una mujer de 64 años, de apellido Bourgeus y nacionalidad francesa, fue encontrada sin vida dentro de una vivienda en el sector de Lomas de Matapalo, en Cabo Velas de Guanacaste.

El reporte del hallazgo ingresó a las autoridades a las 8:04 a. m. de este viernes 6 de noviembre, luego de que un trabajador de la mujer localizara su cuerpo dentro de la propiedad y diera aviso a las autoridades.

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En 3 puntos Una mujer de 64 años, de apellido Bourgeus y nacionalidad francesa, fue encontrada sin vida dentro de una vivienda en el sector de Lomas de Matapalo, en Cabo Velas de Guanacaste. El reporte del hallazgo ingresó a las autoridades a las 8:04 a. m. de este viernes 6 de noviembre, luego de que un trabajador de la mujer localizara su cuerpo dentro de la propiedad y diera aviso a las autoridades. El caso permanece bajo investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que busca esclarecer lo ocurrido.

Agentes judiciales de la Delegación Regional de Santa Cruz se presentaron en el sitio para realizar la inspección preliminar del cuerpo. Durante la revisión, determinaron que la víctima presentaba una herida provocada por un proyectil de arma de fuego en la cabeza.

El cuerpo será trasladado a la Morgue Judicial, donde se le practicará la autopsia correspondiente para aportar información sobre las circunstancias de la muerte.

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El caso permanece bajo investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que busca esclarecer lo ocurrido.