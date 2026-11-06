CNE eleva estado de alerta en gran parte del país por sistema de baja presión en el Pacífico

La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) elevó a alerta amarilla a varias regiones del país debido a la influencia de un sistema de baja presión ubicado en el océano Pacífico, frente a las costas de Centroamérica, que mantiene condiciones de inestabilidad atmosférica y podría provocar un incremento de las lluvias durante el fin de semana.

La medida incluye al Pacífico Norte, Pacífico Central, Pacífico Sur, Valle Central y la región Huetar Norte. Mientras tanto, la alerta verde se mantiene para la región Caribe.

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De acuerdo con el aviso meteorológico del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), emitido este viernes 6 de noviembre, el sistema ha favorecido aguaceros y tormentas eléctricas en el sector marítimo del Pacífico. Parte de esas condiciones se desplazaron hacia las zonas costeras durante la noche del jueves, la madrugada y las primeras horas de este viernes.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) estima que el fenómeno tiene un 40% de probabilidad de desarrollarse en una depresión tropical durante las próximas 48 horas. Esa misma probabilidad se mantiene para los próximos siete días.

En 3 puntos La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) elevó a alerta amarilla a varias regiones del país debido a la influencia de un sistema de baja presión ubicado… La medida incluye al Pacífico Norte, Pacífico Central, Pacífico Sur, Valle Central y la región Huetar Norte. La CNE mantendrá el monitoreo de la situación conforme evolucione el sistema de baja presión y se actualicen los pronósticos meteorológicos.

La CNE advirtió además que los suelos de la vertiente del Pacífico presentan porcentajes de saturación de entre el 80% y el 95%, condición que aumenta la vulnerabilidad ante inundaciones y deslizamientos.

Prevén más lluvias durante el fin de semana

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Según la tendencia semanal del tiempo, correspondiente al periodo del 5 al 11 de noviembre, el posible acercamiento y una mayor organización del sistema de baja presión podrían incrementar las precipitaciones en la vertiente del Pacífico.

El Pacífico Norte sería una de las zonas con mayor posibilidad de registrar aguaceros importantes. Las autoridades meteorológicas no descartan que el sistema alcance la categoría de depresión tropical, aunque advierten que todavía existe incertidumbre sobre su evolución y desplazamiento.

También se pronostica un aumento de la nubosidad y la presencia de bancos de neblina durante las primeras horas del día en el norte del Pacífico. Además, podrían registrarse lluvias en las montañas del Caribe y la Zona Norte, condiciones que favorecerían una disminución de las temperaturas en el Valle Central.

Ante este panorama, la Comisión solicitó a los comités municipales de emergencia y a las instituciones mantenerse vigilantes de las condiciones meteorológicas, seguir los informes periódicos del IMN y prepararse ante posibles incidentes en las zonas de mayor riesgo.

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A la población, especialmente a quienes viven en sectores vulnerables, se le recomienda mantenerse informada mediante los canales oficiales y extremar las precauciones por los fuertes vientos, que podrían afectar techos, postes, cableado eléctrico, rótulos y árboles.

También se pide tener cuidado en zonas montañosas, parques nacionales y rutas de montaña, así como a las pequeñas embarcaciones de pesca y turismo debido al fuerte oleaje.

Los conductores deben tomar previsiones ante las condiciones adversas en carretera, como lluvias, neblina, reducción de la visibilidad, caída de árboles y posibles deslizamientos.

La CNE mantendrá el monitoreo de la situación conforme evolucione el sistema de baja presión y se actualicen los pronósticos meteorológicos.