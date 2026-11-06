En tan solo nueve días, condenan a dos ladrones por violento asalto a dos estudiantes de colegio

Dos hombres de apellidos Guevara y Guzmán fueron condenados a cinco años y seis meses de prisión por el delito de robo agravado, luego de sustraer, aparentemente, teléfonos celulares a dos estudiantes menores de edad en las afueras de un colegio en Desamparados, San José.

La sentencia fue dictada por el Tribunal Penal de Flagrancia de Goicoechea mediante un procedimiento abreviado, apenas nueve días después de ocurrido el hecho.

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En 3 puntos Dos hombres de apellidos Guevara y Guzmán fueron condenados a cinco años y seis meses de prisión por el delito de robo agravado, luego de sustraer, aparentemente. La sentencia fue dictada por el Tribunal Penal de Flagrancia de Goicoechea mediante un procedimiento abreviado, apenas nueve días después de ocurrido el hecho. El Poder Judicial destacó que la resolución se alcanzó nueve días después de la comisión del delito, como parte de la aplicación del principio de justicia pronta y cumplida.

Según la información del Poder Judicial, el asalto se registró el pasado 28 de octubre, cuando los ahora sentenciados habrían interceptado a los dos estudiantes y les sustrajeron sus teléfonos celulares en las afueras del centro educativo.

El caso fue tramitado mediante un proceso abreviado, mecanismo que permitió resolver la causa sin llegar a un juicio oral y público.

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De esta manera, el Tribunal Penal de Flagrancia impuso a ambos hombres una pena de cinco años y seis meses de prisión por el delito de robo agravado.

El Poder Judicial destacó que la resolución se alcanzó nueve días después de la comisión del delito, como parte de la aplicación del principio de justicia pronta y cumplida.