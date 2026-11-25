No han transcurrido ni 24 horas desde su coronación y la puertorriqueña Jennifer Barreto, nueva Miss Universo 2026, ya se encuentra en medio de una polémica internacional que pone bajo la lupa la decisión del jurado.

Su elección, la noche de este martes 24 de noviembre, desata una oleada de críticas en redes sociales, donde numerosos seguidores del certamen hablan de un supuesto fraude y cuestionan que la representante del país anfitrión terminara quedándose con la corona.

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Sin embargo, uno de los señalamientos que más controversia genera tiene que ver con una de las preguntas que respondió durante la competencia.

En 3 puntos No han transcurrido ni 24 horas desde su coronación y la puertorriqueña Jennifer Barreto, nueva Miss Universo 2026, ya se encuentra en medio de una polémica internacional que pone bajo la lupa la decisión del jurado. Su elección, la noche de este martes 24 de noviembre, desata una oleada de críticas en redes sociales. Lo cierto es que la nueva soberana universal comienza su reinado en medio de una intensa discusión sobre la transparencia y credibilidad del certamen.

A través de redes sociales circulan videos en los que aparentemente la puertorriqueña aborda, durante una actividad previa al concurso, una interrogante muy similar a la que posteriormente le formuló el jurado.

La pregunta estaba relacionada con el avance de la inteligencia artificial y cuál es el valor humano que nunca se debe perder ante el crecimiento de esta tecnología.

La situación provoca que algunos internautas cuestionen si la candidata tuvo alguna ventaja sobre sus rivales, mientras otros consideran que simplemente estaba bien preparada para abordar un tema de actualidad.

Incluso, algunos usuarios de redes sociales comenzaron a llamarla “Miss ChatGPT”, al considerar que su respuesta carecía de espontaneidad.

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A esto se suma el descontento de quienes consideran que las representantes de República Dominicana y Venezuela tuvieron mejores intervenciones durante la competencia.

Barreto, de 27 años, se impuso ante otras 115 participantes y le dio a Puerto Rico su sexta corona de Miss Universo. Además, hizo historia al convertirse en la primera madre en conquistar el título.

Curiosamente, no es la primera ocasión en que Puerto Rico gana el certamen cuando funge como anfitrión. En 2001, Denise Quiñones también se coronó ante su propio público.

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La controversia surge apenas un año después de los cuestionamientos que rodearon la elección de la mexicana Fátima Bosch como Miss Universo 2025.

Hasta la mañana de este miércoles, no se conocen pruebas que demuestren una manipulación del resultado ni que Barreto tuviera acceso anticipado a las preguntas oficiales.

Lo cierto es que la nueva soberana universal comienza su reinado en medio de una intensa discusión sobre la transparencia y credibilidad del certamen.

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