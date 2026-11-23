Costa Rica ya tiene un nuevo capítulo histórico en su camino dentro del fútbol internacional. La FIFA confirmó este lunes 23 de noviembre la designación conjunta de Estados Unidos, México, Costa Rica y Jamaica como países anfitriones de la Copa Mundial Femenina 2031.

La decisión fue ratificada durante el Congreso Extraordinario de la FIFA, celebrado de manera virtual desde Zúrich, Suiza, con la participación de las 211 asociaciones miembro del máximo organismo del fútbol mundial.

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De esta manera, Costa Rica formará parte de la organización de una Copa del Mundo que marcará un antes y un después para el fútbol femenino, al convertirse en la primera edición que contará con 48 selecciones nacionales y un total de 104 partidos.

En 3 puntos Costa Rica ya tiene un nuevo capítulo histórico en su camino dentro del fútbol internacional. La decisión fue ratificada durante el Congreso Extraordinario de la FIFA, celebrado de manera virtual desde Zúrich, Suiza, con la participación de las 211 asociaciones miembro del máximo organismo del fútbol mundial. El país está ante una oportunidad histórica: el mundo volverá a mirar hacia Costa Rica, esta vez con el fútbol femenino como protagonista.

La candidatura conjunta contempla 20 ciudades anfitrionas: 14 en Estados Unidos, cuatro en México, San José en Costa Rica y Kingston en Jamaica.

Para el fútbol costarricense, esta designación representa una oportunidad extraordinaria de proyección internacional, desarrollo deportivo, crecimiento de infraestructura y fortalecimiento del fútbol femenino.

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Además, el país tendrá nuevamente la posibilidad de recibir una competición mundial de selecciones, después de haber organizado la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA en 2014, un acontecimiento que dejó una huella importante en el deporte nacional.

La designación también abre un nuevo desafío para la Federación Costarricense de Fútbol, que deberá trabajar de la mano con los otros países anfitriones y con la FIFA en los preparativos de la competición.

Un detalle importante es que la confirmación de Costa Rica como país organizador no significa que ya estén definidos los estadios que recibirán los encuentros. La selección definitiva de las sedes y los escenarios deportivos se realizará en una etapa posterior.

El Mundial de 2031 promete convertirse en una vitrina gigantesca para el fútbol femenino y Costa Rica ya tiene asegurado un lugar en esa historia.

El país está ante una oportunidad histórica: el mundo volverá a mirar hacia Costa Rica, esta vez con el fútbol femenino como protagonista.