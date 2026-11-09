¡Orgullo tico! Estudiantes ganan medallas para Costa Rica en Olimpiada Internacional de Química en Uzbekistán

Dos estudiantes costarricenses consiguieron medallas de plata y bronce en la III Olimpiada Internacional de Química Abu Rayhan Biruni (ARBIChO 2026), celebrada del 3 al 9 de noviembre en Nukus, Uzbekistán.

El resultado marca la primera participación de Costa Rica en esta competencia internacional, en la que además fue el único representante del continente americano.

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La medalla de plata quedó en manos de Leonor Isaura Obando Umaña, estudiante del Colegio Científico de Costa Rica, sede Alajuela. Por su parte, Geicob Dariel Blanco Mora, del Colegio Científico de Costa Rica, sede Los Santos, obtuvo la presea de bronce.

En 3 puntos Dos estudiantes costarricenses consiguieron medallas de plata y bronce en la III Olimpiada Internacional de Química Abu Rayhan Biruni (ARBIChO 2026), celebrada del 3 al 9 de noviembre en Nukus, Uzbekistán. El resultado marca la primera participación de Costa Rica en esta competencia internacional, en la que además fue el único representante del continente americano. Las dos medallas representan los primeros reconocimientos del país en esta olimpiada internacional y un resultado destacado en su debut en el certamen.

La delegación nacional también estuvo conformada por Edith Mena Carballo, del Liceo Experimental Bilingüe de Belén, y Ricardo Esteban Vega Martínez, del Liceo Francisco J. Orlich.

Los cuatro jóvenes viajaron acompañados por los académicos de la Universidad Nacional (UNA) Edwin Salas González y Randall Syedd León, quienes participaron como mentores del equipo.

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Durante la olimpiada, los participantes debieron demostrar sus conocimientos mediante evaluaciones teóricas y experimentales. Las pruebas midieron tanto su capacidad de razonamiento científico como sus destrezas para desarrollar procedimientos en el laboratorio.

La participación costarricense fue posible mediante el proceso de preparación de las Olimpiadas Costarricenses de Química (OLCOQUIM), iniciativa que impulsa el desarrollo de habilidades científicas entre estudiantes y promueve su presencia en competencias fuera del país.

Este programa fue declarado de interés público mediante la Ley N.º 10.695 y es organizado por el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), las cinco universidades públicas, el Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT).

Los integrantes de la delegación tienen previsto regresar a Costa Rica el próximo 12 de noviembre, a las 7:15 p. m.

Las dos medallas representan los primeros reconocimientos del país en esta olimpiada internacional y un resultado destacado en su debut en el certamen.