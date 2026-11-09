Mujeres concentran las mayores pérdidas de empleo en Costa Rica

Mujeres y trabajadores urbanos concentran las mayores pérdidas de empleo en Costa Rica

El país generó apenas 3.760 puestos de trabajo en un año, mientras que la población desempleada aumentó en más de 20.000 personas.

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Las mujeres, las personas entre los 25 y 34 años y quienes residen en zonas urbanas figuran entre los grupos más afectados por la pérdida de puestos de trabajo en Costa Rica, según un análisis del Observatorio Económico y Social (OES) de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA).

El estudio utilizó los resultados de la Encuesta Continua de Empleo (ECE) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), correspondientes al tercer trimestre de 2026, y los comparó con los datos del mismo periodo de 2025.

En 3 puntos Mujeres y trabajadores urbanos concentran las mayores pérdidas de empleo en Costa Rica El país generó apenas 3.760 puestos de trabajo en un año, mientras que la población desempleada aumentó en más de 20.000 personas. El OES concluye que el escaso crecimiento de la ocupación, las diferencias entre grupos de población y el conjunto de factores económicos plantean desafíos para el mercado laboral.

Uno de los principales hallazgos es la limitada generación de empleo durante ese año. La cantidad de personas ocupadas aumentó en apenas 3.760, mientras que la fuerza de trabajo sumó 24.036 personas adicionales.

La diferencia provocó un incremento de 20.276 personas desempleadas. Así, la cifra pasó de 134.460 a 154.736 en el periodo analizado.

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Los resultados reflejan que el mercado laboral no consiguió crear suficientes oportunidades para absorber a quienes se incorporaron a la búsqueda de empleo. Además, el crecimiento registrado oculta diferencias importantes entre los distintos grupos de población y actividades económicas.

Mujeres y jóvenes entre los más afectados

La situación presenta contrastes según el sexo de las personas trabajadoras. Mientras la cantidad de hombres ocupados aumentó en 6.381, el empleo femenino disminuyó en 2.621 puestos.

El desempleo, por su parte, creció tanto entre los hombres como entre las mujeres: aumentó en 15.133 personas en el primer grupo y en 5.143 en el segundo. Sin embargo, las mujeres enfrentaron un deterioro adicional al registrar una reducción neta de su ocupación.

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Por edades, el grupo de 25 a 34 años experimentó la mayor caída, con 27.406 personas ocupadas menos. En los demás grupos etarios, la ocupación aumentó en conjunto en 31.166 personas.

La distribución geográfica también evidencia diferencias. En las zonas urbanas se perdieron 12.275 puestos de trabajo, mientras que en las rurales se generaron 16.035. A pesar de ese crecimiento en el campo, el desempleo aumentó en 20.546 personas en las ciudades y prácticamente no presentó cambios en las zonas rurales.

El nivel educativo y la calificación de los puestos también marcaron una brecha. Las personas con secundaria completa o educación superior registraron un aumento neto de 78.371 empleos. En cambio, quienes no terminaron la secundaria perdieron 74.841 puestos.

En cuanto a la calificación, las ocupaciones de alta calificación sumaron 36.828 empleos, pero las de calificación media perdieron 4.667 y las no calificadas registraron una reducción de 28.040.

Enseñanza y salud generan empleo; industria y construcción retroceden

Por actividad económica, enseñanza y salud encabezaron la generación de puestos de trabajo, con 38.314 empleos netos adicionales.

También registraron aumentos el comercio y la reparación, con 35.266 puestos; la administración pública, con 14.667; y el transporte y almacenamiento, con 11.029.

En el otro extremo, la industria manufacturera perdió 17.094 empleos. Las actividades profesionales y administrativas registraron una reducción de 16.563, mientras que la construcción perdió 13.811 puestos.

Otra diferencia se observa entre las modalidades de trabajo. El empleo asalariado aumentó en 26.500 personas, pero la ocupación independiente disminuyó en 20.364.

Por regiones de planificación, la Central tuvo la mayor pérdida, con 20.905 personas ocupadas menos. La Huetar Caribe también registró una reducción, de 1.201 puestos, mientras que las demás regiones presentaron incrementos.

Turismo pierde más de 7.000 puestos de trabajo

El sector turístico también mostró una disminución en su nivel de ocupación. En comparación con el tercer trimestre de 2025, registró 7.437 personas trabajadoras menos.

La caída se concentró principalmente en las zonas urbanas, donde se perdieron 12.407 puestos, y entre quienes trabajan por cuenta propia, con una reducción de 10.431. Además, el empleo informal del sector disminuyó en 9.913 personas.

Las mujeres fueron las más afectadas en esta actividad: la cantidad de ocupadas cayó en 8.319. Entre los hombres, por el contrario, se reportó un leve aumento de 882 personas.

El comportamiento contrasta con el ingreso de visitantes internacionales. Según datos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), entre enero y setiembre de 2026 llegaron al país 2.310.320 turistas, un 4,8% más que durante el mismo periodo de 2025.

Pese a ese crecimiento, la cantidad de personas ocupadas en turismo todavía no recupera los niveles previos a la pandemia. En el tercer trimestre de 2019 el sector contabilizaba 169.679 trabajadores, es decir, 10.193 más que en la actualidad.

Factores económicos que podrían limitar la contratación

El OES advierte que distintas condiciones nacionales e internacionales podrían dificultar la creación de empleo durante los próximos meses.

Entre ellas destaca la desaceleración de la economía. El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) del Banco Central de Costa Rica (BCCR) registró en agosto de 2026 un crecimiento interanual de 2,2%, inferior al 5,6% reportado en el mismo mes de 2025.

El análisis atribuye parte de esa pérdida de dinamismo al menor crecimiento de las empresas de zonas francas, que pasaron de una expansión del 16% a una de apenas 0,74%. También señala el retroceso de la industria manufacturera, que pasó de crecer 8,9% a registrar una contracción de 1,1% en ese mismo periodo.

A ese escenario se suma la incertidumbre internacional relacionada con la política comercial de Estados Unidos y los conflictos geopolíticos en Medio Oriente. Según el observatorio, estos factores podrían influir en las decisiones de inversión de las compañías.

El informe también menciona los procesos de reorganización de empresas transnacionales, la reducción de costos y la incorporación de inteligencia artificial y automatización, cambios que podrían modificar la demanda de trabajadores en algunas actividades.

Otro elemento señalado es la desaceleración de las exportaciones. Las ventas de bienes al exterior acumuladas a setiembre de 2026 crecieron 3,26%, muy por debajo del 15,26% registrado un año antes. En el caso de las exportaciones hacia Estados Unidos, se reportó una contracción de 1,7%, frente al crecimiento de 18,4% del mismo periodo de 2025.

El tipo de cambio también aparece entre los factores de presión. El promedio de compra y venta del dólar bajó un 10,5% en el último año, al pasar de aproximadamente ¢503 el 6 de noviembre de 2025 a cerca de ¢450 en noviembre de 2026.

De acuerdo con el análisis, la apreciación del colón puede reducir la competitividad de las empresas exportadoras y de aquellas que deben competir con productos importados. Esto podría afectar sus márgenes y limitar sus decisiones de inversión y contratación.

A lo anterior se suma el encarecimiento de los combustibles. Entre noviembre de 2025 y noviembre de 2026, la gasolina súper aumentó ¢132 por litro, la Plus 91 subió ¢149 y el diésel registró un incremento de ¢253.

El observatorio advierte que estos aumentos elevan los costos de producción y transporte, con posibles efectos sobre los precios de bienes y servicios, el consumo de los hogares y las ventas de las empresas.

Precisamente, el consumo real de los hogares creció 2,58% interanual en el segundo trimestre de 2026, por debajo del 4,34% registrado en el cuarto trimestre de 2025. Además, el BCCR proyecta un crecimiento del consumo de 2,5% para 2026, frente al 3,8% observado en 2025.

La reducción de los ingresos familiares constituye otra señal de preocupación. Según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2026, el ingreso promedio de los hogares disminuyó un 3,2% en el último año.

Finalmente, el informe identifica posibles efectos del fenómeno de El Niño sobre la producción agropecuaria y la disponibilidad de agua. También advierte que una eventual reducción de la generación hidroeléctrica podría obligar a utilizar fuentes de electricidad más costosas, con consecuencias para las tarifas y los costos de operación de las empresas.

El OES concluye que el escaso crecimiento de la ocupación, las diferencias entre grupos de población y el conjunto de factores económicos plantean desafíos para el mercado laboral. Entre las principales señales de alerta están la pérdida de empleos entre las mujeres, las personas jóvenes, los trabajadores independientes y quienes tienen menores niveles de educación o calificación.