Costa Rica vuelve a enviar a Cuba donación de miles de hostias ante escasez

La Iglesia católica de Costa Rica envió 30.000 hostias a Cuba para apoyar a las parroquias que enfrentan dificultades para celebrar la Santa Misa, debido a la escasez de materias primas y los problemas en el suministro eléctrico que afectan a la isla.

La donación salió este lunes 9 de noviembre y fue recibida en territorio cubano por el sacerdote costarricense José Manuel Araya, integrante de la Congregación del Santísimo Redentor, quien anteriormente prestó servicio en la Parroquia de La Agonía, en Alajuela.

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De acuerdo con la Conferencia Episcopal de Costa Rica, las unidades serán distribuidas posteriormente por las Hermanas Carmelitas Descalzas entre las comunidades parroquiales que presentan mayores necesidades.

En 3 puntos La Iglesia católica de Costa Rica envió 30.000 hostias a Cuba para apoyar a las parroquias que enfrentan dificultades para celebrar la Santa Misa. La donación salió este lunes 9 de noviembre y fue recibida en territorio cubano por el sacerdote costarricense José Manuel Araya, integrante de la Congregación del Santísimo Redentor. El nuevo envío busca contribuir a que las comunidades católicas cubanas puedan mantener la celebración de sus actividades religiosas mientras persisten las limitaciones para producir hostias en la isla.

La ayuda responde a las dificultades que enfrenta Cuba para producir hostias, principalmente por la falta de harina y los constantes cortes de electricidad, que afectan el funcionamiento de los equipos necesarios para su elaboración.

Esta no es la primera colaboración de la Iglesia costarricense con el país caribeño. En agosto anterior, el medio católico Eco Católico informó sobre otro envío de 20.000 hostias sin consagrar. A esa iniciativa también se sumaron aportes de iglesias de Puerto Rico y Panamá.

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En aquella ocasión, el medio explicó que la producción local atravesaba una situación complicada por la escasez de materias primas y los apagones, lo que motivó la solidaridad de otras iglesias de la región.

Según información difundida por la cadena católica EWTN, actualmente las hostias que se elaboran en Cuba se producen en el Monasterio de Santa Teresa y San José, donde reside la comunidad de Carmelitas Descalzas.

Sin embargo, las interrupciones eléctricas han reducido la capacidad de producción de las religiosas. En junio, el sacerdote cubano Rolando Montes de Oca explicó a EWTN que las monjas debían limitar la elaboración y distribuir las unidades disponibles entre los sacerdotes.

“Ellas las van a racionalizar para que un poquito le alcance a cada sacerdote, eso significa en la práctica, que no habrá suficiente, que no hay todas las que necesitamos, que habrá muy pocas”, manifestó Montes de Oca.

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En Costa Rica, las hostias son elaboradas en la Fábrica de Hostias de la Conferencia Episcopal, que abastece a los templos del país.

Al referirse a la donación anterior, el Eco Católico recogió un mensaje del cardenal Juan de la Caridad García Rodríguez, arzobispo de La Habana, quien destacó que este tipo de aportes representa un gesto de comunión entre las iglesias y una expresión de unidad a través de la Eucaristía.

El nuevo envío busca contribuir a que las comunidades católicas cubanas puedan mantener la celebración de sus actividades religiosas mientras persisten las limitaciones para producir hostias en la isla.