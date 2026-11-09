Diputados del PLN piden a Sala IV frenar votación del Presupuesto Nacional 2027

Diez diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) acudieron este lunes a la Sala Constitucional para solicitar que se suspenda la votación en segundo debate del Presupuesto Nacional de 2027, prevista para ese mismo día en la Asamblea Legislativa.

Los legisladores presentaron una gestión de “medida cautelar urgentísima” con la que buscan detener la aprobación definitiva del expediente 25.754 hasta que los magistrados resuelvan una consulta facultativa de constitucionalidad que fue presentada el pasado 22 de octubre.

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La petición pretende que la Sala IV ordene, sin audiencia previa, a la Presidencia del Congreso y al Plenario Legislativo abstenerse de realizar el segundo debate mientras no exista un pronunciamiento sobre los cuestionamientos planteados.

El reclamo se concentra en las normas de ejecución presupuestaria 9, 10, 11 y 12. Según los diputados, estas disposiciones debieron someterse a consulta obligatoria ante la Corte Suprema de Justicia, debido a que podrían tener consecuencias sobre la organización y el funcionamiento del Poder Judicial.

En 3 puntos Diez diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) acudieron este lunes a la Sala Constitucional para solicitar que se suspenda la votación en segundo debate del Presupuesto Nacional de 2027. Los legisladores presentaron una gestión de “medida cautelar urgentísima” con la que buscan detener la aprobación definitiva del expediente 25.754 hasta que los magistrados resuelvan una consulta facultativa de constitucionalidad que fue… La solicitud de los liberacionistas busca que la Sala Constitucional intervenga antes de que el Congreso emita su decisión definitiva sobre el plan de gastos del Gobierno para 2027.

Uno de los puntos que genera mayor preocupación es la norma 9, que condiciona la liberación de ₡29.843,8 millones —equivalentes al 5,6% del presupuesto judicial— a la aprobación de una comisión legislativa.

Los promoventes advierten que esas reglas podrían comprometer recursos destinados a distintas dependencias del Poder Judicial, entre ellas el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Ministerio Público y la Defensa Pública.

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“La objeción constitucional se concreta en quién puede decidir sobre el uso de recursos ya asignados al Poder Judicial”, señala el documento presentado ante los magistrados.

Diputados alegan riesgo de un vicio de procedimiento

En la solicitud, los legisladores sostienen que realizar la votación definitiva antes de que la Sala IV resuelva la consulta podría impedir que el Congreso corrija eventuales problemas en el trámite legislativo.

A su criterio, si posteriormente los magistrados determinan que se incumplió la consulta prevista en el artículo 167 de la Constitución Política, el Plenario ya habría aprobado el presupuesto sin tener oportunidad de corregir ese procedimiento.

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“El perjuicio procesal se produciría desde la votación. Si la Sala llegara a establecer que se omitió la consulta del artículo 167 constitucional, el Plenario ya habría formado su voluntad definitiva sin haber tenido oportunidad de corregir ese trámite”, argumentaron.

Los diputados solicitaron que la suspensión se mantenga hasta que se notifique el pronunciamiento de la Sala Constitucional. Como fecha límite para esa medida propusieron el 29 de noviembre.

Los legisladores señalaron que todavía existe margen para aprobar el presupuesto antes del vencimiento del plazo constitucional del 30 de noviembre.

La gestión fue firmada por Ángela Aguilar, Diana Murillo, Salvador Padilla, Norjelens Lobo, Ronald Campos, Karol Matamoros, Eder Hernández, Rafael Vargas, Janice Sandí y Marco Badilla.

La solicitud de los liberacionistas busca que la Sala Constitucional intervenga antes de que el Congreso emita su decisión definitiva sobre el plan de gastos del Gobierno para 2027.