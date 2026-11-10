¡Orgullo tico! Despedida de Mariale Acosta destaca entre las 10 mejores del mundo en Miss Universo 2026

La representante costarricense consiguió un importante reconocimiento antes de la gala final del certamen. La emotiva despedida que recibió en el aeropuerto Juan Santamaría fue seleccionada entre las más destacadas a nivel internacional.

¡Costa Rica ya comienza a brillar en Miss Universo 2026!

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La representante nacional, Mariale Acosta, continúa generando buenas noticias desde Puerto Rico, donde se prepara para competir por la corona universal.

Esta vez, el protagonismo no se lo llevó únicamente la reina de belleza, sino también el cariño de los costarricenses que la acompañaron antes de emprender su viaje.

En 3 puntos La representante costarricense consiguió un importante reconocimiento antes de la gala final del certamen. ¡Costa Rica ya comienza a brillar en Miss Universo 2026! Mientras Mariale continúa su preparación en Puerto Rico, los seguidores nacionales permanecen atentos a las próximas actividades y al anuncio de la despedida ganadora.

La Organización Miss Universo anunció el lunes 9 de noviembre que Costa Rica fue seleccionada entre los 10 países finalistas de «La Gran Despedida», una iniciativa internacional que reconoce las celebraciones organizadas para despedir a las candidatas antes de su participación en el certamen.

La noticia fue compartida por la organización de Miss Universo Costa Rica y representa un reconocimiento al entusiasmo de quienes se reunieron para apoyar a Mariale.

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Todo comenzó el pasado domingo 1.º de noviembre, cuando decenas de seguidores llegaron al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría para despedir a la representante nacional.

Lo que pudo haber sido una salida habitual hacia una competencia internacional se convirtió en una verdadera fiesta costarricense.

Banderas tricolores, pancartas, fotografías, música, baile y mensajes de apoyo acompañaron a Mariale durante sus últimas horas en el país.

Según informó La Nación, la celebración incluyó una banda musical, un carnaval y hasta un mariachi, mientras los asistentes coreaban el nombre de la representante nacional.

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La modelo herediana respondió al cariño de los presentes con sonrisas, fotografías, abrazos y una pequeña pasarela improvisada.

Uno de los momentos más especiales ocurrió cuando se presentó con su nombre completo y el país que representa, despertando la emoción de quienes la acompañaban.

Aquella celebración ahora figura entre las despedidas más destacadas de Miss Universo 2026.

Costa Rica compite con otros nueve países

La iniciativa «La Gran Despedida» forma parte de las actividades especiales organizadas para celebrar el 75.º aniversario de Miss Universo.

Su propósito es reconocer las demostraciones de entusiasmo, creatividad y orgullo nacional que reciben las candidatas antes de incorporarse a la competencia internacional.

De acuerdo con el comunicado de la Organización Miss Universo, difundido por Telemundo, los diez países finalistas son:

La presencia de Costa Rica en esta selección demuestra que el apoyo de sus seguidores también ha logrado llamar la atención fuera de nuestras fronteras.

La organización anunció que el país ganador de «La Gran Despedida» será dado a conocer este martes 10 de noviembre.

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente cuál de los diez países obtuvo el reconocimiento.

Mariale Acosta ya comienza a destacar en Puerto Rico

Mientras se conoce el resultado de esta iniciativa, Mariale continúa participando en las actividades oficiales de Miss Universo.

La concentración de las candidatas comenzó el domingo 8 de noviembre, con la llegada de las representantes internacionales a Puerto Rico.

Durante sus primeras apariciones, la costarricense también ha incorporado elementos de la identidad nacional en su vestuario.

Según informó CRHoy el 9 de noviembre, Acosta lució un vestido morado inspirado en la guaria morada, flor nacional de Costa Rica.

La elección del color representó un homenaje a uno de los símbolos naturales más reconocidos del país.

De esta manera, la candidata busca mantener presentes sus raíces costarricenses durante su participación en el certamen.

¿Cuándo será la final de Miss Universo 2026?

La edición número 75 de Miss Universo se celebra este año en Puerto Rico y reunirá a más de 100 representantes de diferentes países.

Las principales actividades están programadas para las siguientes fechas:

* 21 de noviembre: desfile de trajes nacionales.

* 22 de noviembre: competencia preliminar.

* 24 de noviembre: gala final y coronación de Miss Universo 2026.

La gran final tendrá lugar en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, conocido popularmente como el Choliseo, en San Juan.

Será durante esa noche cuando se conocerá a la sucesora de la actual Miss Universo.

Un reconocimiento que también pertenece a los costarricenses

Aunque Mariale Acosta es quien lleva la banda de Costa Rica en el escenario internacional, este reconocimiento tiene un significado especial para quienes la acompañaron desde el inicio de su aventura.

La despedida del 1.º de noviembre fue una muestra de cariño espontánea y festiva, protagonizada por seguidores que quisieron enviarle un mensaje de apoyo antes de su participación en el certamen.

Ahora, aquella celebración ha logrado posicionarse entre las diez más destacadas del mundo.

Costa Rica ya tiene un motivo para celebrar antes de la noche final de Miss Universo 2026: el entusiasmo y el cariño de su gente también están brillando internacionalmente.

Mientras Mariale continúa su preparación en Puerto Rico, los seguidores nacionales permanecen atentos a las próximas actividades y al anuncio de la despedida ganadora.