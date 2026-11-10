Diego Bravo enfrenta día decisivo: le piden millonaria indemnización y hoy podría conocerse su sentencia

El futuro judicial del creador de contenido Diego Bravo podría definirse este martes 10 de noviembre, cuando se reanude el juicio que enfrenta tras la querella presentada por la maquillista María José “Majo” Ulate y el presentador Mauricio Hoffmann.

La audiencia está programada para la 1:30 p. m. en los Tribunales de Justicia de Goicoechea, donde se espera que el abogado defensor de Bravo, Randall Céspedes, presente sus argumentos finales antes de que los jueces entren a deliberar.

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El proceso se desarrolla por 15 presuntos delitos de difamación, relacionados con manifestaciones que el creador de contenido habría realizado sobre ambas figuras públicas.

Durante la audiencia anterior, celebrada el jueves 5 de noviembre, los representantes legales de Ulate y Hoffmann solicitaron al tribunal imponer la pena máxima contemplada en su petición.

En 3 puntos El futuro judicial del creador de contenido Diego Bravo podría definirse este martes 10 de noviembre. La audiencia está programada para la 1:30 p. m. en los Tribunales de Justicia de Goicoechea, donde se espera que el abogado defensor de Bravo, Randall Céspedes, presente sus argumentos finales antes de que los jueces entren a deliberar. La audiencia de este martes representa así una etapa decisiva de un enfrentamiento judicial que podría estar cerca de su desenlace.

Concretamente, pidieron una sanción de 180 días multa, así como una indemnización de ₡10 millones por daño moral, que se distribuiría en partes iguales entre los querellantes.

A esa suma se agregarían intereses, indexación y las costas del proceso, en caso de que el tribunal acoja las pretensiones de la parte acusadora.

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Los abogados sostienen que las expresiones atribuidas a Bravo habrían afectado la honra y reputación de sus representados. Sin embargo, corresponderá a los jueces determinar si existió responsabilidad penal.

Majo Ulate rompe el silencio antes de la decisión

En medio de la expectativa por el desenlace judicial, Majo Ulate utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje horas antes de la audiencia.

“Hoy es el último día del juicio. Que sea lo que Dios quiera”, expresó la empresaria en una historia publicada en Instagram.

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Ulate también explicó que sus abogados ya habían presentado las conclusiones y que únicamente faltaba escuchar la posición de la defensa de Bravo.

Su publicación se produjo después de varias audiencias en las que ambas partes presentaron testimonios, pruebas y argumentos relacionados con las publicaciones que dieron origen al conflicto.

Una vez que Randall Céspedes finalice su intervención, el tribunal podría iniciar la deliberación correspondiente.

Existen dos posibilidades para el cierre del proceso: que los jueces anuncien únicamente la parte dispositiva del fallo, conocida como el por tanto, y programen posteriormente la lectura integral de la sentencia, o que comuniquen la resolución completa durante la misma jornada.

Por esa razón, aunque el debate oral podría concluir este martes, todavía no existe certeza de que la sentencia sea anunciada hoy.

El caso ha generado atención debido a que enfrenta a tres figuras conocidas del entretenimiento y las redes sociales costarricenses.

Más allá de la millonaria indemnización solicitada, el proceso también plantea una discusión sobre los límites entre la libertad de expresión, la crítica a figuras públicas y la protección de la honra.

Por ahora, Bravo mantiene su presunción de inocencia y será el tribunal el encargado de determinar si las manifestaciones cuestionadas constituyen delitos.

La audiencia de este martes representa así una etapa decisiva de un enfrentamiento judicial que podría estar cerca de su desenlace.