¡Alajuela se prepara para brillar! Festival navideño reunirá 35 bandas, seis carrozas y un espectáculo lleno de magia

La Ciudad de los Mangos celebrará la tercera edición de Alajuela Brilla el próximo 5 de diciembre, con música, desfiles y actividades para toda la familia. Conozca los horarios, el recorrido y los detalles de esta esperada celebración navideña.

La magia de la Navidad está cada vez más cerca y Alajuela ya comenzó a prepararse para una de sus celebraciones más esperadas del año.

Publicidad

El próximo sábado 5 de diciembre de 2026, las principales calles de la Ciudad de los Mangos se llenarán de música, luces, color y espíritu festivo con la tercera edición del Festival Alajuela Brilla, un espectáculo que promete reunir a miles de familias para dar la bienvenida a la temporada navideña.

La Municipalidad de Alajuela presentó oficialmente los detalles de esta nueva edición, que contará con la participación de 35 bandas musicales y seis carrozas temáticas, distribuidas a lo largo de un recorrido de aproximadamente dos kilómetros.

En 3 puntos La Ciudad de los Mangos celebrará la tercera edición de Alajuela Brilla el próximo 5 de diciembre, con música, desfiles y actividades para toda la familia. La magia de la Navidad está cada vez más cerca y Alajuela ya comenzó a prepararse para una de sus celebraciones más esperadas del año. La cita será el sábado 5 de diciembre, con actividades desde las 3:00 p. m. y el desfile principal a las 6:00 p. m.

Según informaron La Nación y CRHoy el jueves 5 de noviembre, la celebración se desarrollará en dos etapas, con actividades desde la tarde y un desfile estelar que comenzará al caer la noche.

¿A qué hora comienza Alajuela Brilla 2026?

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

La celebración arrancará a las 3:00 p. m. con un pasacalles en el que participarán 20 bandas estudiantiles, rítmicas y comunales provenientes de distintas regiones de Costa Rica.

Esta primera parte permitirá que el público disfrute de una tarde llena de música y presentaciones mientras espera el espectáculo principal.

Posteriormente, a las 6:00 p. m., comenzará el desfile estelar, con 15 agrupaciones musicales y seis carrozas alegóricas que recorrerán las principales calles de Alajuela.

La combinación de bandas, luces y decoraciones navideñas buscará convertir el centro de la ciudad en un espacio de celebración para personas de todas las edades.

Publicidad

Un recorrido de dos kilómetros por el corazón de Alajuela

El desfile mantendrá una ruta similar a la utilizada en ediciones anteriores.

El punto de salida será Plaza Tropicana, desde donde las agrupaciones avanzarán por la conocida Calle Ancha.

Posteriormente, el recorrido continuará hacia las inmediaciones de Plaza Real y el sector de la Escuela María Pacheco, antes de concluir en el costado norte de la Escuela Guatemala.

La organización anunció que habrá actividades y entretenimiento a lo largo de la ruta para quienes lleguen con anticipación.

De esta manera, las familias podrán disfrutar del ambiente festivo mientras esperan el paso de las carrozas y agrupaciones musicales.

Bandas de todo el país llenarán las calles de música

Uno de los principales atractivos del festival será la participación de reconocidas bandas nacionales.

Entre las agrupaciones confirmadas para el desfile estelar destacan:

Estas agrupaciones compartirán escenario con otras bandas provenientes de diferentes comunidades del país.

La programación musical será uno de los elementos centrales de una celebración que busca reconocer el talento nacional y ofrecer un espectáculo para toda la familia.

Seis carrozas llenas de creatividad y fantasía

Las carrozas volverán a convertirse en uno de los principales atractivos visuales de Alajuela Brilla.

Para esta edición, la organización confirmó seis propuestas temáticas desarrolladas por diferentes instituciones y empresas.

Entre los participantes figuran la Municipalidad de Alajuela, Grupo Mutual, City Mall, Pequeño Mundo, Instinto Viajero y una propuesta conjunta de Toros a la Tica con Grupo Purdy.

Cada carroza tendrá una temática particular, con elementos decorativos que buscarán sorprender a los asistentes.

La propuesta municipal estará inspirada en un viaje hacia los sueños, con elementos relacionados con la aventura, la imaginación y la amistad.

Por su parte, Pequeño Mundo estará a cargo de una carroza dedicada a los mariscales de esta edición.

Un homenaje especial a los adultos mayores

Más allá de las luces y la música, el Festival Alajuela Brilla 2026 tendrá un importante componente social.

La organización anunció que esta edición estará dedicada al Hogar de Ancianos Santiago Crespo Calvo, institución alajuelense reconocida por su trabajo en beneficio de las personas adultas mayores.

El centro, declarado Benemérito de la Patria, brinda atención y acompañamiento a más de 200 adultos mayores.

Durante la presentación oficial del festival, representantes y residentes del hogar recibieron un reconocimiento por la labor que realiza la institución.

Con esta dedicatoria, la celebración también busca transmitir un mensaje de gratitud, solidaridad y respeto hacia quienes han contribuido al desarrollo de la comunidad.

Atención: habrá cierres de calles desde el 2 de diciembre

Quienes planeen asistir deberán tomar en cuenta que las autoridades municipales anunciaron restricciones viales durante los días previos al festival.

Los cierres preventivos comenzarán el miércoles 2 de diciembre a las 10:00 p. m., con el objetivo de facilitar los trabajos de montaje y logística.

El jueves 3 se realizarán cierres puntuales para instalar graderías y otras estructuras.

Para el viernes 4 de diciembre, a partir de las 10:00 p. m., está previsto el cierre completo de la ruta del desfile.

El sábado 5, desde las 11:00 a. m., el recorrido permanecerá bajo control del operativo de seguridad.

También se implementarán cambios temporales en algunas paradas de autobuses, por lo que se recomienda consultar los avisos oficiales antes de desplazarse hacia el centro de Alajuela.

¿Dónde se podrá ver Alajuela Brilla por televisión?

Las personas que no puedan asistir presencialmente también tendrán la oportunidad de disfrutar del espectáculo desde sus hogares.

La organización confirmó que el desfile será transmitido por televisión abierta mediante Teletica, canal 7, y Repretel, canal 6.

Por ahora, no se ha confirmado si la transmisión también estará disponible en las plataformas digitales de ambos canales.

Una celebración para compartir en familia

Con su tercera edición, Alajuela Brilla continúa consolidándose como una de las actividades navideñas de mayor convocatoria en la provincia.

La combinación de bandas, carrozas, música y actividades culturales permitirá que familias y visitantes disfruten de una jornada dedicada a celebrar la llegada de diciembre.

Para quienes ya comienzan a organizar sus planes de fin de año, el festival representa una alternativa para disfrutar del ambiente navideño sin salir del Gran Área Metropolitana.

Alajuela Brilla 2026 promete convertir nuevamente las calles de la Ciudad de los Mangos en un escenario lleno de alegría, tradición y espíritu navideño.

La cita será el sábado 5 de diciembre, con actividades desde las 3:00 p. m. y el desfile principal a las 6:00 p. m.