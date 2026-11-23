Un total de 20 personas fueron detenidas durante un operativo internacional contra el narcotráfico y otras actividades delictivas que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) desarrolló entre el 16 y el 20 de noviembre en Costa Rica.

La intervención, denominada Operación Internacional Red Diamante, incluyó controles en los aeropuertos Juan Santamaría y Tobías Bolaños, así como acciones policiales en distintas regiones del territorio nacional.

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De acuerdo con el balance institucional, participaron 225 funcionarios de diferentes dependencias regionales. Durante los cinco días se inspeccionó o investigó a 380 personas, se realizaron siete registros y allanamientos y se abrieron 18 investigaciones.

Uno de los resultados más relevantes se produjo el 19 de noviembre en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, donde agentes investigaron a 35 personas y detuvieron a dos ciudadanos estadounidenses: un hombre de 28 años y una mujer de 52.

En 3 puntos Un total de 20 personas fueron detenidas durante un operativo internacional contra el narcotráfico y otras actividades delictivas que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) desarrolló entre el 16 y el 20 de noviembre en Costa Rica. La intervención, denominada Operación Internacional Red Diamante, incluyó controles en los aeropuertos Juan Santamaría y Tobías Bolaños, así como acciones policiales en distintas regiones del territorio nacional. La operación se desarrolló en el marco del programa EL PACCTO 2.0, una iniciativa de cooperación policial internacional, y buscó reforzar la respuesta contra el narcotráfico, el crimen organizado y otras manifestaciones delictivas.

Ambos figuran como sospechosos de tráfico internacional de drogas, luego de que presuntamente se les encontraran sustancias ilícitas en sus equipajes. El decomiso incluyó aproximadamente 107 gramos de metanfetamina, 12 sobres de MDMA, 61 gramos de marihuana y una dosis de LSD.

Un día antes, el 18 de noviembre, las autoridades efectuaron controles en el Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños. En ese lugar registraron a 212 personas y revisaron dos aeronaves con apoyo de la Unidad Canina del OIJ.

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Drogas, armas y dinero entre los decomisos

Las acciones desplegadas por 16 dependencias regionales también dejaron incautaciones de diferentes sustancias, armas, municiones y equipos electrónicos.

Entre las cantidades reportadas figuran 57 gramos de cocaína, 226 gramos de crack, 394 gramos de cannabis y 500 gramos de cannabinoides sintéticos. Además, se decomisaron otras sustancias distribuidas en dosis y envoltorios cuyo peso no fue especificado.

Los agentes también incautaron tres armas de fuego, 58 municiones, un vehículo y 21 dispositivos electrónicos.

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En cuanto al dinero localizado durante las intervenciones, el reporte contabilizó ₡1.648.940 y 95 dólares.

INTERPOL capturó a tres personas requeridas

La cooperación internacional también permitió detener a tres costarricenses que eran requeridos por autoridades judiciales.

El primer arresto ocurrió el 17 de noviembre en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, donde fue detenida una mujer buscada por una causa relacionada con el presunto delito de estafa.

Posteriormente, el 19 de noviembre, agentes de INTERPOL-OIJ capturaron a dos hombres de 62 y 52 años que llegaron al país en un vuelo de deportados procedente de Texas, Estados Unidos.

Uno de ellos era requerido por una causa de tráfico internacional de drogas, mientras que el otro tenía una orden de captura relacionada con el delito de estelionato.

El OIJ indicó que el consolidado de 20 detenciones reúne los resultados de las actuaciones regionales, aeroportuarias y de INTERPOL. La cifra todavía está sujeta a un proceso de cotejo para descartar eventuales duplicidades.

La operación se desarrolló en el marco del programa EL PACCTO 2.0, una iniciativa de cooperación policial internacional, y buscó reforzar la respuesta contra el narcotráfico, el crimen organizado y otras manifestaciones delictivas.