El pastor Rodrigo Arce enfrenta uno de los momentos más difíciles de su vida, luego de que sus dos hijos, de 25 y 27 años, fallecieran durante un aparatoso accidente de tránsito ocurrido la madrugada del sábado 21 de noviembre, en la avenida segunda, en el centro de San José.

En medio del profundo dolor que embarga a su familia, Arce compartió una fotografía de ambos jóvenes acompañada de unas palabras que reflejan el amor de un padre y la tristeza de una pérdida irreparable.

Publicidad

“Los amo hijos, siempre estarán en mi corazón. Le doy gracias a Dios por sus vidas”, escribió el pastor en su perfil de Facebook.

En 3 puntos El pastor Rodrigo Arce enfrenta uno de los momentos más difíciles de su vida, luego de que sus dos hijos, de 25 y 27 años, fallecieran durante un aparatoso accidente de tránsito ocurrido la madrugada del sábado 21 de noviembre. En medio del profundo dolor que embarga a su familia, Arce compartió una fotografía de ambos jóvenes acompañada de unas palabras que reflejan el amor de un padre y la tristeza de una pérdida irreparable. En medio de esa tragedia, las palabras del pastor Rodrigo Arce reflejan el amor que permanece más allá de la muerte y la fe con la que intenta encontrar fortaleza ante la partida de sus dos hijos.

Su despedida también estuvo marcada por la fe. El religioso recurrió a dos pasajes de la Biblia para expresar el consuelo espiritual al que se aferra en medio de la tragedia.

“Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón; y salva a los contritos de espíritu”, compartió, citando el Salmo 34:18.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

Posteriormente, publicó un versículo del evangelio de Juan que hace referencia a la esperanza de la vida eterna.

“Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá”.

El mensaje terminó con un sencillo “Amén”.

La tragedia que arrebató la vida de los dos hermanos ocurrió frente al edificio de Caja de Ande, cuando el automóvil en el que viajaban colisionó contra otro vehículo.

Publicidad

Según la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ambos automóviles circulaban en el mismo sentido cuando, por circunstancias que todavía se investigan, se produjo el impacto.

Tras la colisión, el vehículo en el que viajaban los hermanos terminó estrellándose contra un poste.

La violencia del accidente provocó que ambos jóvenes perdieran la vida en el lugar, mientras que un tercer ocupante del automóvil fue trasladado en condición crítica al Hospital Calderón Guardia.

Las autoridades judiciales también confirmaron que el conductor del otro vehículo involucrado dio negativo en la prueba de alcoholemia.

Mientras el OIJ trabaja para esclarecer las circunstancias del accidente, una familia enfrenta la dolorosa realidad de haber perdido a dos de sus seres queridos en una misma madrugada.

En medio de esa tragedia, las palabras del pastor Rodrigo Arce reflejan el amor que permanece más allá de la muerte y la fe con la que intenta encontrar fortaleza ante la partida de sus dos hijos.