Dos embarcaciones pesqueras costarricenses fueron interceptadas por el Servicio Nacional de Guardacostas cuando, aparentemente, transportaban cargamentos de cocaína en aguas del Pacífico Sur. Los operativos permitieron decomisar 550 paquetes de droga y detener a ocho hombres.

Las acciones se realizaron con apoyo de un avión de patrullaje estadounidense, cuyos pilotos detectaron movimientos sospechosos de las embarcaciones y observaron cómo lanzaban objetos al mar.

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El primer operativo tuvo lugar a 75 millas náuticas de Golfito. Allí, los oficiales abordaron el barco llamado Ángel del Golfo Dulce, que presuntamente estaba arrojando parte de su carga al agua.

En 3 puntos Dos embarcaciones pesqueras costarricenses fueron interceptadas por el Servicio Nacional de Guardacostas cuando, aparentemente, transportaban cargamentos de cocaína en aguas del Pacífico Sur. Las acciones se realizaron con apoyo de un avión de patrullaje estadounidense, cuyos pilotos detectaron movimientos sospechosos de las embarcaciones y observaron cómo lanzaban objetos al mar. El Ministerio de Seguridad Pública también informó que, en lo que va del año, los distintos cuerpos policiales han decomisado más de 61 toneladas de cocaína y marihuana en diferentes puntos del país.

En esa intervención se localizaron seis pichingas que contenían 196 paquetes de cocaína. Dentro de la embarcación fueron detenidos cuatro costarricenses: dos hermanos de apellidos Díaz, otro hombre de apellido Umaña y uno más de apellido Murillo.

Según la información del Ministerio de Seguridad Pública, los tres primeros registran antecedentes por tráfico internacional de drogas, mientras que Murillo no tenía antecedentes.

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La segunda intervención se desarrolló a 128 millas náuticas de Golfito, donde los Guardacostas interceptaron la embarcación pesquera Zafiro V.

Los pilotos del avión estadounidense habían observado que desde ese barco también lanzaban pichingas al mar. Al revisar el cargamento, las autoridades encontraron 354 paquetes de cocaína.

En este caso fueron detenidos cuatro hombres de apellidos Rodríguez, Herrera, Barquero y Villalobos. De acuerdo con el reporte oficial, Rodríguez no registra antecedentes; Herrera tiene expediente por robo con violencia sobre las personas y tráfico de drogas; Barquero cuenta con antecedentes por hurto, y Villalobos registra antecedentes por tenencia de drogas y hurto.

Al sumar ambos decomisos, las autoridades contabilizaron 550 paquetes de cocaína, con un peso aproximado de un kilogramo cada uno. Los ocho detenidos fueron puestos a las órdenes de las autoridades judiciales, que deberán definir su situación jurídica y las eventuales medidas cautelares.

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El ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos Valverde, resaltó la coordinación entre los cuerpos policiales y el apoyo aéreo internacional durante las intervenciones.

“Este resultado demuestra el trabajo coordinado y firme que estamos haciendo, con el cual le seguimos cerrando el paso al crimen organizado en nuestras aguas”, manifestó.

El Ministerio de Seguridad Pública también informó que, en lo que va del año, los distintos cuerpos policiales han decomisado más de 61 toneladas de cocaína y marihuana en diferentes puntos del país.