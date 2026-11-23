¡Escena de terror! Hallan muerta a joven de unos 20 años dentro de una casa y con signos de quemaduras
La Cruz Roja encontró a la joven con aparentes quemaduras en el cuerpo y sin signos vitales. Las autoridades policiales quedaron a cargo de la escena.
Una mujer de aproximadamente 20 años fue encontrada sin signos vitales la mañana de este lunes dentro de una vivienda en La Guácima de Alajuela.
La emergencia fue reportada a la Cruz Roja Costarricense, que desplazó personal de atención prehospitalaria hasta el inmueble luego de recibir información sobre una persona que, aparentemente, se encontraba fallecida.
Al llegar, los cruzrojistas localizaron a la joven con aparentes quemaduras en distintas partes del cuerpo. Tras valorarla, confirmaron que no presentaba signos vitales.
La escena quedó bajo custodia de las autoridades policiales, que asumieron el procedimiento correspondiente para determinar las circunstancias de lo ocurrido.
Hasta el momento, la información suministrada por la Cruz Roja no precisa cómo se produjeron las quemaduras ni las causas de la muerte. Se está a la espera de que las autoridades brinden más detalles sobre el caso.